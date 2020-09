Dánsko: změna podmínek vstupu na území Dánska - Dánsko zařazuje Českou republiku od 12.9. na seznam rizikových zemí.

Stále v platnosti: 11.9.2020

Publikováno: 11.09.2020 / 09:12 | Aktualizováno: 11.09.2020 / 10:04

MZV ČR upozorňuje, že Dánsko zařazuje Českou republiku od 12.9. 00:00 hod. na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod (NIKOLIV TURISTÉ !!!)

Od 12. září 00:00 bude pro české občany opět platit vstup do země pouze s důvodem hodným zřetele a příslušnou dokumentací, tento důvod prokazující.

Za odůvodněné dánské úřady považují cesty za prací (vč. au-pair), k pracovnímu pohovoru, z důvodu přepravy/dodávky zboží a podobně.

Do DK mohou přicestovat i studenti za účelem vysokoškolského i středoškolského studia, či za účelem studijní stáže.

Vstup je povolen také rodinným příslušníkům (přímá rodinná vazba - rodič, dítě, sourozenec) a nesezdaným partnerům osob, které žijí v Dánsku.

Za dostatečný důvod se považuje i účast při porodu či na pohřbu.

V neposlední řadě mohou do země vstoupit osoby, které se v DK účastní soudního řízení, případně které mají sjednánu schůzku na velvyslanectví.

Pro cestují v rámci EU, tedy i pro cestující z Česka, není povinnost prokázat se negativním testem, ani podstupovat karanténu.

