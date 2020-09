Ministři financí EU projednají rozpočet pro příští rok (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní hlavní událostí bude setkání ministrů financí Evropské unie, kteří by měli projednat návrh společného unijního rozpočtu pro příští rok včetně čerpání prostředků z Fondu obnovy. Americká inflace se po červencovém skokovém nárůstu podle našich odhadů v srpnu stabilizovala. Mírné zpomalení by měla vykázat i její jádrová složka. Jednání Evropské centrální banky ani srpnová inflace korunu nerozhodily a ta i nadále zůstává u slabších hodnot. Podle nás za tím ale stojí hlavně nelikvidní trh a nízká aktivita. Její fundamenty i nadále mluví ve prospěch posilování.

Americká inflace se po skokovém nárůstu stabilizuje

Hlavní událostí závěru týdne bude dvoudenní jednání ministrů financí Evropské unie. Ústředním tématem bude zhodnocení dosavadního hospodářského vývoje a návrh rozpočtu unie včetně plánu čerpání finančních prostředků z unijního fondu obnovy.

Očekáváme, že se americká inflace v srpnu stabilizovala po předchozím skokovém nárůstu. Stále pozorujme některá odvětví, která mění své ceny následkem současné krize, ale tyto pohyby jsou už výrazně nižší. Předpokládáme tak srpnový nárůst cen oproti červenci o 0,2 %, a to i v případě jádrové složky. Obdobnou stabilizaci by měly ukázat také dnes zveřejňované průmyslové ceny.

Do příštího čtvrtka se mohou vyjadřovat členové bankovní rady před zářijovým jednáním. Doposud tak učinil pouze Tomáš Holub. Ten také dnes vystoupí na konferenci, nicméně obdobné události se zúčastnil již v pondělí a nic nového jsme se nedozvěděli. Lze tak očekávat, že zbytek bankovní rady využije svůj prostor příští týden.

Inflace ani ECB korunu nerozhodily

Spotřebitelské ceny v ČR srpnu oproti červenci stagnovaly a meziroční míra inflace zpomalila na 3,3 % z předchozího tempa 3,4 %. To bylo prakticky plně v souladu s očekáváním trhu i odhadem ČNB. Na snižování cen se nejvíce podílelo sezónní zlevnění potravin. Naopak zdražovaly pohonné hmoty a automobily. Mírně zpomalila i jádrová inflace, která klesla ze svého historického maxima 3,7 % na srpnových 3,6 %. Více v našem komentáři na https://bit.ly/2FrBQg4.

Evropská centrální banka ponechala podle očekávání své úrokové sazby i nastavení současných programů kvantitativního uvolňování beze změny. Z prohlášení centrální banky vyplývá, že protipandemický program nákupů státních dluhopisů (PEPP) bude i nadále flexibilně reagovat na vývoj ekonomické situace a to jak z pohledu třídy aktiv, tak i dotčených zemí. Zároveň poběží minimálně do konce června příštího roku. Úrokové sazby by měly zůstat na současných nebo nižších úrovních dokud inflace nebude poblíž svého cíle. Nová prognóza banky přinesla zlepšení výhledu pro letošní pokles HDP a naopak zhoršení růstu v příštím roce. Z pohledu inflace byl pouze zvýšen výhled pro příští rok. Zároveň šéfka ECB přiznala, že rada diskutovala aktuálně silné hodnoty eura, ale kurz rozhodně není cílovanou veličinou centrální banky. Naznačila také, že je velmi pravděpodobné další rozšíření současných nákupů státních dluhopisů. S tím počítá i naše prognóza.

Euro reagovalo na včerejší jednání ECB posílením vůči dolaru skoro o jedno procento, nicméně po konci tiskové konference část svých zisků opět ztratilo. Německý desetiletý bund poskočil o tři bazické body nahoru a evropské akciové trhy zakončují v mírně negativních číslech. Tak výrazné posílení eura nerozhodilo korunu, která naopak ztratila čtvrt procenta vůči euru a další den končí ve ztrátě na úrovni 26,58 CZK/EUR. Hlavním důvodem zůstává velmi nízká aktivita devizového trhu, který se stále neprobudil z letního spánku. Včera tomu ale napomohla i stagnace korunových úrokových sazeb na trhu, resp. nárůst eurových sazeb. Druhý den v řadě tak koruně podkopává nohy i slábnoucí úrokový diferenciál. Podle nás ale tuto ztrátu plně kompenzuje právě silnější euro vůči dolaru a pokračující pozitivní nálada na globálních trzích. Proto i nadále vidíme potenciál koruny posílit zpět k úrovni 26,10-26,15 CZK/EUR.