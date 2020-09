Letní librová láska končí, nastává brexitové vystřízlivění / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 7. 9. 2020

Zhruba na konci července začala britská libra citelně posilovat proti euru. Vůči dolaru ten stejný směr nabrala mnohem dřív, a to už na konci června. Pozitivní librová nálada však nevydržela. S posledními dny opět roste brexitové napětí, které by podle nás mohlo eskalovat s tím, jak se budeme přibližovat k polovině října. Sledovat přitom budeme především libru proti společné evropské měně.

Mezi hlavní proměnné letních librových zisků patřilo, podobně jako u eura proti dolaru, globální oslabování zelených bankovek. Vedle toho se britská měna svezla i na optimistické tržní náladě a postupném otvírání britské ekonomiky. Svou roli sehrála i opatření hospodářské politiky jako fiskální podpora, která však byla v kurzu zaceněna s předstihem, tedy ještě před samotným ohlášením fiskálního balíčku, a to vinou uniklých informací. Na pozadí všeho probíhalo jednání s Evropskou unií ohledně podoby obchodního brexitu. I přesto, že ohlasy nebyly zrovna pozitivní, librový optimismus zůstával nenarušen. Vše se změnilo až v posledních dnech.

Napětí roste

Napětí, které dostalo měsíční implikovanou volatilitu libry až na pětiměsíční maxima, bylo vyvoláno komentáři k obchodnímu brexitu. Britský premiér Johnson uvedl, že chce dohodu s EU do poloviny října, kdy se koná summit evropských lídrů. Pokud se tak nestane, obě strany by se měly podle premiéra smířit s vyjednávacím neúspěchem a posunout se dál. To samo o sobě zavání tvrdým obchodní brexitem. Jestliže k tomu přičteme již představený návrh zákona o vnitřním trhu, který dle informací britských médií umožňuje eliminovat právní sílu části brexitové dohody týkající se zejména Severního Irska, máme základy potenciálního oslabení britské měny ve zbytku roku.

Z titulu (ne)možného krachu jednání s EU mohlo být Johnsonovo vyjádření a v podstatě i návrh zákona o vnitřním trhu cílenou strategií. Podle nás pravděpodobnost dohody stále existuje. Je sice oproti době před prázdninami citelně menší, z historie ale víme, že brexitová jednání mohou těsně před nastaveným termínem (v tomto případě před koncem letošního roku) nabrat rychlý spád směrem k pro trhy pozitivnímu závěru. Zcela stoprocentně nelze podle nás vyloučit ani možnost prodloužení termínu.

Nic to však nemění na tom, že trhy znervózněly. Při pohledu na opce je vidět vyšší implikovaná volatilita zdražující zajištění. Děje se tak především v časovém rámci od tří týdnů do zhruba tří měsíců. Pokryt tak je nejen termín 15. října zmíněný britským premiérem, ale i závěr roku.

Zajímavý je pohled na opční strategii risk reversal páru GBPUSD. V měsíčním tenoru je vidět čistá převaha put opcí nad cally, v delším, a to šestiměsíčním, je tomu naopak. Jako by část trhu sázela na dosažení dohody s EU. Svou roli by ale mohla mít i víra v další globální oslabování dolaru, případně kombinace obojího.

Co na to Bank of England?

Varianta brexitu bez dohody má v sobě zakomponovanou ještě jednu složku potenciálního oslabení libry. Pokud by se strany nedohodly, ekonomické dopady koronaviru by byly umocněny tvrdým obchodním brexit. Do hry by se tak opět dostala debata o možném zásahu centrální banky. Ostatně, spekulace o tom, že by Bank of England snížila úroky až do záporu již během prvního čtvrtletí příštího roku, žije už několik měsíců.

Podle nás by se tak ale nestalo. Dopady brexitu bez obchodní dohody by byly mnohem menší než dopady koronavirové pandemie. Kombinace obou by sice případné ekonomické oživení rázně přibrzdila, posun sazeb do záporu by však situaci sám o sobě nezachránil. Naopak, britská ekonomika by se dostala pod tlak vedlejších efektů tohoto kroku, což by ji v takto problematickém stavu ještě více uškodilo. I proto se dá předpokládat, že by Bank of England prvně sáhla například na program skupování dluhových aktiv, nikoli na sazby pod nulou.

Výhledové oslabení se stále možným dobrý koncem?

Pro zhruba jeden měsíc až dva můžeme očekávat výrazně zvýšenou volatilitu obou librových párů projevující se na dražším opčním zajištění. Podle nás by se dopady obchodního brexitu bez dohody projevily více na páru eura proti libře. V souvislosti s aktuálním napětím bychom se v nejbližších dnech mohli dostat opět nad 0,91 EURGP až k technické rezistenci na 0,9195 EURGBP. Jestliže bude období nervozity delší, kurz by se měl udržet v pásmu 0,91 až 0,92 EURGBP. A pokud by došlo na obchodní brexit bez dohody, padnout by mohla i březnová eurová maxima proti libře na úrovni 0,94 EURGBP.

Jestliže by se ale ukázalo, že Johnson aktuálně "blafuje", díky čemuž by dotlačil EU k dostatečným ústupkům, kurz libry by ještě před koncem roku mohl předchozí ztráty částečně umazat. Poté by se do hry jako hlavní otázka dalšího vývoje vložilo vypořádání se s ekonomickými dopady koronaviru. Vzhledem k dosavadnímu vývoji a nejistotě kolem možné druhé vlny pandemie a potenciálních reakcí na ni je však velmi brzy na jakékoliv odhady. Z krátkodobého hlediska je pro nás hlavní, že rizika britské měny převažují jasně na straně oslabení.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s.



Jan Berka, Roklen Holding

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 7. 9. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

4. 9. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 902,62 915 920 ↑ 1,42 810 - 1 000 4 3 Dow Jones (US) 28 133,31 26 443 27 000 ↓ -6,01 23 100 - 28 200 1 6 NASDAQ C.(US) 11 313,13 9 886 10 200 ↓ -12,62 7 900 - 11 500 2 5 FTSE 100 (VB) 5 799,08 6 036 5 950 ↑ 4,08 5 650 - 6 700 6 1 DAX (Něm.) 12 842,66 12 136 12 300 ↓ -5,50 10 200 - 13 000 2 5 Nikkei 225 (Jap.) 23 205,43 21 929 22 600 ↓ -5,50 19 100 - 23 500 1 6

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

4. 9. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 902,62 957 950 ↑ 6,04 850 - 1 030 6 1 Dow Jones (US) 28 133,31 26 479 27 700 ↓ -5,88 23 000 - 28 400 1 6 NASDAQ C.(US) 11 313,13 9 921 10 900 ↓ -12,30 7 050 - 11 600 2 5 FTSE 100 (VB) 5 799,08 6 186 6 000 ↑ 6,67 5 500 - 6 800 6 1 DAX (Něm.) 12 842,66 12 414 13 000 ↓ -3,34 10 900 - 13 500 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 23 205,43 21 900 22 800 ↓ -5,62 19 000 - 24 000 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers