Pilulka nabídne investorům podíl na svém růstu. Jsme především technologickou firmou, říká Petr Kasa

Společnost Pilulka se po své 7,5leté historii rozhodla, že vstoupí na trh START pražské burzy. „Pilulka působí na online lékárenském trhu a provozuje kamenné lékárny, ale ve skutečnosti je na pozadí v podstatě technologická firma. Neživí nás jen obchod, ale živá nás primárně technologie, vývoj softwaru, nové technologie a propojování všeho, co se týká zdravotnictví a péče o zdraví,“ charakterizoval spolumajitel Petr Kasa. Firma se rozhodla emitovat zhruba 20 procent nových akcií, které se budou na tomto trhu obchodovat, v následujících letech chce společnost přejít na hlavní trh burzy. Půjde o dosud největší první veřejnou nabídku na trhu START, ocenění firmy může přesáhnout jednu miliardu korun.

Petr Kasa: Za pár let budeme dominantním hráčem

"Od veřejné nabídky si slibujeme zajištění financování další expanze do zahraničí a technologický vývoj," řekl dnes za Pilulku Petr Kasa. Firma podle něj měla celou řadu nabídek od finančních i strategických investorů z České republiky i ze zahraničí, rozhodla se ale pro veřejnou nabídku. "Jsme přesvědčeni, že Pilulka bude za pár let dominantní hráč na poli lékárenských a zdravotnických služeb ve střední Evropě, a právě transparentnost burzy tomu může pomoci," podotkl. „Asi všichni víme, co se v e-commerce událo za poslední rok, půlrok. Nás tato situace ještě více motivovala v tom, že cesta, kterou jsme se v Pilulce vydali, je správná. Rozhodli jsme se, že nejlepší proto, abychom udrželi firmu v této rychlostní trajektorii, bude, když do ní získáme čerstvý kapitál a zároveň udržíme strategii a vedení firmy tak, jako doposud,“ uvedl také k motivaci k IPO Petr Kasa.

O vstupu Pilulky na trh START pražské burzy: rozhovory pro Patria.cz

V současné vlastnické struktuře Pilulky drží zakladatelé firmy bratři Kasové spolu s obchodními partnery a zaměstnanci řádově 70% podíl. Zbytek připadá na firmu Wood & Company, která cenné papíry vlastní prostřednictvím maltského All-Star Holding. "Jsme rádi, že se Pilulka rozhodla získat nové zdroje na kapitálovém trhu. Pražská burza tak získává další zajímavou emisi, navíc ze sektoru, jehož význam poroste nejen v současné koronavirové době, ale i do budoucna," řekl dnes předseda představenstva Wood & Company Jan Sýkora.

Akcie Pilulky půjdou v IPO nakoupit také přes Patria Finance

Na emisi akcií společnosti Pilulka se bude podílet také čelní broker tuzemského trhu Patria Finance, a.s. „S Pilulkou získává český akciový trh velmi atraktivní titul s obrovským potenciálem růstu. Titul, který je rozkročený mezi dva aktuálně snad nejatraktivnější sektory, kterými jsou farmacie a e-commerce, které jsou pevnou a investory vysoce vyhledávanou součástí akciových portfolií. Koronavirové období dramaticky urychluje posun nás všech do online světa, kde je Pilulka silným disruptorem, což je perspektivní a nám sympatické. Tak, jako Patria Finance zpřístupňuje a usnadňuje investování, Pilulka vnáší nový komfort do lékárenského byznysu ve střední a východní Evropě a je připravena jej aktivně proměňovat. Z pozice čelního tuzemského brokera se proto budeme na emisi Pilulky velice rádi aktivně podílet,“ uvádí generální ředitel Patria Finance Tomáš Jaroš.

Foto zleva: Tomáš Jaroš, Petr Kasa, Petr Koblic, Martin Kasa, Jan Sýkora

Společnost uvedla, že předpokládá, že ceny akcií porostou nejen s růstem tržní pozice, ročním plánovaným růstem tržeb okolo 30 procent v následujících letech, ale také s tím, jak se firma stává každoročně ziskovější.

„Máme konečně firmu ze sektoru e-commerce, která je zároveň silný retailový brand a myslím si, že bude ohromně zajímat jak investory institucionální, tak retailové. O emisi hovoříme zhruba rok a čtvrt, interzívně od jara a věřím, že během podzimu budeme sklízet plody této práce. Bude to emise na trhu START historicky největší a já doufám, že bude po všech stránkách úspěšná,“ uvedl šéf pražské burzy Petr Koblic.

Pilulka by měla být pro investory zajímavá především...čím?

„Pilulka by měla být pro investory zajímavá především v tom, že to je první titul z e-commerce, který se objevuje na pražské burze a kapitálovém trhu v Čechách. Primárně Pilulka určitě nebude dividendová akcie. Pokud do nás budou investoři investovat, tak proto, aby se podíleli na růstovém úspěchu Pilulky. Chceme udržet současné tempo růstu, Pilulka posledních pět let roste mezi 25 a 35 procenty ročně, v tuto chvíli díky situaci kolem Covidu v prvním pololetí meziročně o 45 procent,“ uvedl Petr Kasa v rozhovoru pro Patria.cz. Jako první další trh pro expanzi po Česku, Slovensku a Rumunsku uvedl Maďarsko. „Lídrem lékárenství pro nás znamená, že uvádíme jako první nové služby – vlastní dopravu, dodávku ještě ten den ve vybraných městech, platební metody typu Apple Pay. I v budoucnu se můžete těšit na další a další technologické novinky z dílny Pilulky,“ dodal Kasa.

Na konci srpna Pilulka oznámila, že utržila v prvním pololetí letošního roku 1,6 miliardy korun, meziroční nárůst činí 45 procent. Internetové tržby vzrostly meziročně o 68 procent, kamenné lékárny pak utržily o třetinu více než ve stejném období loni. Pilulka v současnosti provozuje 155 kamenných lékáren v Česku, jednu kamennou lékárnu na Slovensku a internetové lékárny Pilulka.cz, Pilulka.sk a Pilulka.ro.

Tsunami pozitivních informací

Trh START pražské burzy je určen pro rozvíjející se, růstové malé a střední české firmy. Pro ně je cestou, jak se dostat k dlouhodobému kapitálu za zjednodušených podmínek oproti hlavnímu trhu burzy. Jako poslední na něj před několika dny úspěšně vstoupil vývojář eMan.

„V posledních dvou týdnech máme tsunami pozitivních informací o kapitálovém trhu. Před 14 dny byl ukončen veleúspěšný úpis softwarové firmy eMan, v pondělí jsme viděli zveřejnění jedné významné softwarové firmy, která také uvažuje o vstupu na kapitálové trhy (poz. red. – jde o Bohemia Interactive, psali jsme zde), v úterý jsme viděli oznámení České zbrojovky o distribuci emise mezi investory, dnes je tu Pilulka a myslím si, že není všem dnům konec, že v dalších dnech se možná dozvíme ještě další pozitivní novinky,“ uvedl pro Patria.cz šéf pražské burzy Petr Koblic. „Já doufám, že to takto půjde dál a že investoři zaměří na pražskou burzu své investice,“ dodal.

