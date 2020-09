Maroko aktuálně - nouzový stav prodloužen do 18. října 2020

10.09.2020 / 17:14 | Aktualizováno: 10.09.2020 / 17:19

Marocká vláda na svém zasedání dne 9. září rozhodla o dalším prodloužení nouzového stavu (z epidemiologických důvodů). Nouzový stav bude trvat prozatím do 18. října 2020 a to do 18:00, pokud nebude rozhodnuto jinak.