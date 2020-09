ČR nově zařazena do kategorie rizikových zemí Dánskem

S platností od sobotní půlnoci (sobota 12.9. 00:00) zařadilo Dánsko Českou republiku do kategorie rizikových zemí z důvodu markantního nárůstu počtu nakažených

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR, NÁVRAT DO ČR:

Od 15. června platí následující:

Vláda na svém jednání 1. června 2020 schválila ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, na jehož základě s účinností od 15. června 2020 00:00 hod nebudou muset občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR (nikoli občané ČR žijící v zahraničí!) při návratu z členských států EU a dalších států schengenského prostoru s nízkým rizikem (zelená barva) a středním rizikem (oranžová barva) nákazy onemocnění COVID-19 absolvovat test, ani karanténu.

Rozhodnutím České republiky změnou dne 12. 6. 2020 bylo k 15. 6. 2020 v tzv. "Semaforu" Dánsko zařazeno do nejméně rizikové kategorie států (zelená barva). Občané ČR navracející se z Dánska, stejně jako občané či rezidenti Dánska tak mohou cestovat do České republiky bez omezení.



2. VSTUP NA ÚZEMÍ DÁNSKA A TRANZIT:

Dánsko zařadilo Českou republiku od 12.9. 00:00 hod. na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod (NIKOLIV TURISTÉ !!!):

pracují či žijí v Dánsku

řidiči nákladních automobilů doručující zboží

osoby s rodičovskými právy k dětem nacházejícím se v Dánsku

akutní případy např. pří návštěvě těžce nemocného člena rodiny

osoby navracející se přes Dánsko do své země

rodinní příslušníci (rodiče a děti)

partneři/partnerky

prarodiče, vnoučata

lidé na služební cestě

lidé cestující na pracovní pohovor

lidé, kteří vlastní v Dánsku nemovitost

lidé cestující přes Dánsko na dovolenou

Aktuální informace dánských úřadů jsou dostupné na stránce https://politi.dk/en/coronavirus-in-denmark.

Hotline dánské policie, která se zabývá výhradně závažnými důvody pro vstup do Dánska, tranzitem apod.: +45 7020 6044

Policie nabádá, aby si volající nejprve pročetli FAQ.

VSTUP NA ÚZEMÍ GRÓNSKA

Čeští turisté do Grónska přicestovat nemohou, pouze v případě, že mají pobyt v Dánsku, Německu, Norsku nebo na Islandu. Zároveň platí povinnost předložit negativní test na koronavirus, 5 dní v karanténě, která se opět ukončí negativní testem. Čeští turisté, kteří by chtěli cestovat z České republiky, nemohou do Grónska cestovat. Není známé datum případné změny podmínek.

VSTUP NA ÚZEMÍ FAERSKÝCH OSTROVŮ

Čeští turisté nemohou v současné době cestovat na Faerské ostrovy.

Pro všechny ostatní osoby potom platí, že po příjezdu na Faerské ostrovy musí podstoupit test na koronavirus. Test provedený jinde není uznáván.



3. DOPRAVA:

Letecká doprava je omezena. Trajektová a vlaková doprava z/do Německa je částečně omezena.



4. OPATŘENÍ:

Karanténa po vstupu do Dánska při cestě z oranžových zemí je důrazně doporučena, a to na dobu 14 dní.

V celém Dánsku platí povinnost nosit roušky v prostředcích veřejné dopravy (letadla, autobusy, vlaky, trajekty, taxi) včetně stanic. Výjimku mají lidé mladší 12 let, lidé s dýchacími potížemi atp.

Při pohybu na veřejnosti je nutné dodržovat odstup 1 m. Před i po návštěvě obchodů je doporučena dezinfekce rukou.



5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:



Zvláštní stránka pro koronavirus v DK:

www.coronasmitte.dk

Dánský zdravotnický úřad (Sundhedsstyrelsen):

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/Questions-and-answers

Aktuální informace a počty nakažených v DK:

https://www.sst.dk/corona

Kodaňské letiště:

https://www.cph.dk/en/flight-information/information-regarding-corona-virus

Ministrerstvo zahraničních věcí Dánska:

https://um.dk/da/

Grónsko a Faerské ostrovy

Informace k šíření koronaviru a onemocnění Covid-19 v Grónsku a na Faerských ostroveech a opatřeními s tím spojenými jsou pro veřejnost publikována a aktualizována na webových stránkách grónského zdravotnického úřadu, grónského zastoupení v Kodani, faerského zdravotnického úřadu pro Covid-19 a faerského zastoupení v Kodani.

Vzhledem k rychle se měnící situaci a postupnému uvolňování opatření doporučujeme kontaktovat přímo místní úřady na výše zmíněných odkazech.