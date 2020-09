Peníze v roušce: Pomoc proti dopadům koronaviru

Diskusní webový portál Peníze v roušce vytvořený ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 se stále těší velkému zájmu. Od svého vzniku v dubnu 2020 byly jeho prostřednictvím zodpovězeny stovky dotazů od veřejnosti. Akademici z Finanční akademie Zlaté koruny zodpovídající položené otázky tak soustavně pomáhají těm, kteří to skutečně potřebují.

V reakci na koronavirem destabilizovanou ekonomiku byl na jaře letošního roku spuštěn rádce Peníze v roušce. Pandemie koronaviru ovlivnila snad všechny oblasti našeho života, toho finančního nevyjímaje. Od začátku dubna jsme viděli mnoho vydaných nařízení a doporučení, ve kterých není jednoduché se vyznat, ale na které je však nutné reagovat. Dobrá rada je v tomto případě opravdu nad zlato. Vznikl proto internetový portál Peníze v roušce, kde se může široká veřejnost obracet se svými dotazy v souvislosti s osobními a podnikatelskými financemi. Odborníci z Finanční akademie reagují na tyto dotazy a radí, jak nakládat se svými penězi, poskytují informace o tom, na co lze uplatňovat nároky, popisují, jaké konkrétní kroky v určité situaci podniknout a jak se zachovat.

„Dlouhodobě jsem přesvědčen, že je to právě informace, co má čím dál větší hodnotu. Dobrá informace může lidem poradit, co správně dělat a jak se efektivně chránit, ale funguje to i naopak. Špatná rada, dezinformace či lež dokáží uškodit často i zásadním způsobem. Proto velice děkuji Finanční akademie, že spolu s námi pomáhá chránit lidi těmi dobrými radami,“ říká zakladatel a ředitel projektu Zlatá koruna Pavel Doležal.

Vzhledem k velkému počtu dotazů a jejich zaměření je v Penězích v roušce aktivní i Ministerstvo financí České republiky, které již tradičně udělilo záštitu projektu Zlatá koruna. Jeho oddělení Komunikace s médii se aktivně zapojilo do pomoci a odpovídá na dotazy, které spadají do jeho odborné legislativní působnosti.

Že je projekt Peníze v roušce přínosem pro společnost, dokazuje zpětná vazba. Například reportáž o Penězích v roušce s online vstupem předsedy Finanční akademie prof. Michala Mejstříka byla odvysílána na televizi Nova v pořadu Nova je s vámi. „Celkové ohlasy jsou enormní, vznik takového projektu uvítali všichni, se kterými jsme o tom od dubna mluvili. Zaznamenal jsem i reakce diváků několika televizních kanálů. Peníze v roušce se jim mimořádně líbí a při této příležitosti děkovali za jeho odstartování,“ komentuje přenosy předseda Finanční akademie prof. Michal Mejstřík, který v jejich rámci i přímo reagoval na několik dotazů od diváků. Vyjma televizních stanic o projektu informovala i tištěná a online média.

Počet dotazů a odpovědí, kterými odborníci poskytují cenné rady a pomoc, se šplhá již k jedné tisícovce. „Jsme si ale vědomi toho, že i když se může zdát, že to nejhorší máme za sebou, s následky pandemie se budeme potýkat ještě hodně dlouho. Nikdo netuší, jaký bude další vývoj. Zachovat si finanční zdraví bude v následujících měsících, ne-li letech, možná ještě složitější než doposud. My budeme ale stále připraveni pomoci a projekt Peníze v roušce proto budeme udržovat dále,“ dodává Pavel Doležal.

Pokud tápete, do čeho investovat, chystáte se uzavřít stavební spoření nebo například nevíte, zda máte nárok na ošetřovné, s tím vším Vám na Penizevrousce.cz členové Finanční akademie rádi pomohou.

O soutěži Zlatá koruna

Od roku 2003 probíhá pod záštitou ministrů financí ČR a guvernéra ČNB soutěž Zlatá koruna, která každoročně oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. Letos se koná již 18. ročník.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo celkem 196 produktů od 70 finančních společností. Soutěž Zlatá koruna si získala vysoké renomé zejména tím, že produkty hodnotí Finanční akademie složená z téměř 400 odborníků. Ta rozhoduje i o Novince roku. Zlatá koruna také uděluje ve spolupráci s výzkumnou agenturou Behavio Cenu za společenskou odpovědnost.

Soutěž Zlatá koruna byla v roce 2017 rozšířena o novou kategorii FinTech, jejímž cílem je sledování aktuálních trendů na poli digitalizace a inovace finančních služeb. Jednotlivé projekty hodnotí FinTech akademie, která je součástí Finanční akademie.

Hodnocení poroty doplňuje hlasování v Ceně veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční produkty volí veřejnost prostřednictvím webových stránek Zlaté koruny. Od roku 2008 je hlasování rozšířeno o Cenu podnikatelů, kde soutěží nejoblíbenější finanční produkty pro malé a střední podnikatele. V posledním ročníku bylo odevzdáno 80 tisíc hlasů.

Výsledky hodnocení v soutěži Zlatá koruna pomáhají veřejnosti snadněji se orientovat v nabídce finančních produktů, motivují klienty k tomu, aby se více zajímali o vlastnosti jednotlivých produktů a lépe porozuměli nabídkám finančních společností. Další informace a výsledky soutěže Zlatá koruna najdete na www.zlatakoruna.info.

