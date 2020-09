Náborový pesimismus firem se obrací k lepšímu. Do konce roku firmy nepředpokládají žádné velké otřesy

Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup Index trhu práce“ pro čtvrté čtvrtletí roku 2020.

V rámci průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2020 byla v šem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 441 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2020 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

ManpowerGroup má pro Českou republiku k dispozici i sezonně očištěná data SAD (jelikož průzkum v ČR se provádí již více než pět let), která eliminují dopad sezonních výkyvů v datech týkajících se náborových aktivit. Tisková zpráva uvádí všechna data sezonně neočištěná.

Průzkum se prováděl za výjimečných okolností vypuknutí pandemie COVID-19. Výsledky průzkumu za čtvrté čtvrtletí roku 2020 budou pravděpodobně odrážet dopad celosvětového ohrožení zdraví a mohou se výrazně lišit od výsledků předchozích čtvrtletí.

Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro čtvrté čtvrtletí 2020 mírně pozitivní náborové plány. 8 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 7 % předpovídá snížení počtu pracovních sil a 83 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2020 hodnotu +1 %.

„Je příjemným překvapením pro zaměstnance, že firmy výrazně přehodnotily svůj silný pesimismus z minulého čtvrtletí. Situace na trhu práce je ale stále velice nepřehledná pro zaměstnance i zaměstnavatele. V důsledku vládní podpory na zachování zaměstnanosti, strachu lidí měnit zaměstnání a omezení mezinárodního náboru trh práce prakticky zamrzl. Firmy ještě nedokážou plně posoudit, jak se bude do budoucna vyvíjet jejich business. Pro zaměstnavatele je nyní ještě náročnější nalézt nové zaměstnance než v období konjunktury, a to především ve výrobním sektoru. Celosvětový pokles odbytu automobilů sice znamená hrozbu pro českou ekonomiku a zaměstnanost, nicméně řada mezinárodních firem přesouvá část výroby do ČR a poptává nové zaměstnance, které velmi těžko na lokálním trhu hledá. Mírně se ale zlepšila dostupnost specialistů, techniků, odborných a vedoucích pracovníků,“ řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

Porovnání organizací podle velikosti

Zaměstnavatelé malých společností hlásí nejoptimističtější náborové plány s Čistým indexem trhu práce +4 %. Velké podniky vykazují Index +2 % a mírný pesimismus vidíme u středních podniků, kde je Index -2 %, podobně jako v mikropodnicích s Indexem -1 %.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé pouze ve třech ze sedmi odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí hlásí odvětví Zpracovatelský průmysl a Ostatní služby (Státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura; Doprava, skladování a komunikace) s Indexem +4 %. Další pracovní příležitosti nabízí odvětví Stavebnictví s Indexem +2 %. Jediná negativní předpověď je v odvětví Ostatní výroba (Výroba, rozvod elektřiny, plynu a vody; Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov; Těžba nerostných surovin) s Čistým indexem trhu práce -2 %. Ostatní odvětví hlásí stagnující náborové plány.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé pouze v jednom ze tří regionů očekávají v příštím čtvrtletí zvýšení počtu pracovních sil. Nejsilnější trh práce hlásí Čechy s Indexem +5 %. Morava s Indexem 0 % zůstává stabilní. Mírné oslabení očekává Praha s Indexem -3 %. V porovnání s předchozím čtvrtletím dva ze tří regionů hlásí zlepšení náborového prostředí. Největší nárůst vykazuje Praha o 12 procentních bodů. Index v Čechách posílil o 7 procentních bodů a na Moravě se snížil o 3 procentní body.

Dopady pandemie COVID-19 na náborové aktivity firem v ČR

Respondentům průzkumu byla položena otázka „Kdy očekáváte, že se vaše náborové aktivity vrátí k úrovni před pandemií COVID-19“. 37 % firem řeklo, že se tak stane do 12 měsíců, z toho 15 % do 3 měsíců. 54 % firem tvrdí, že se k původní výši náboru nevrátí nikdy a jedná se o výrazné zhoršení tohoto očekávání oproti minulému čtvrtletí, kdy si to myslelo 19 % firem. „Ukazuje to, že si firmy ještě na začátku léta myslely, že pandemie odezní a vše se vrátí k normálu. Nyní je už všem jasné, že začala dlouhodobá krize a řada věcí už nikdy nebude jako dřív,“ říká Jaroslava Rezlerová.

Na druhou otázku „Jaké plány má vaše firma se zaměstnanci v příštích 3-6 měsících, na které čerpala státní podporu na ochranu zaměstnanosti?“ odpovědělo 13 % firem, že si všechny ponechá na plný úvazek, 2 % plánují snížení úvazků a 2 % plánuje propuštění max 25 % z nich. Propouštění větší části těchto zaměstnanců neplánuje žádný respondent. Zároveň 80 % respondentů nečerpalo státní podporu na zachování zaměstnanosti.

Jaké benefity české firmy plánují svým zaměstnancům​ v souvislosti s dopady COVID-19 nabídnout? Na 1. místě trvalá možnosti pracovat částečně z domova, kterou zavedlo 38 % firem. 37 % rozšířilo možnosti učení a rozvíjení nových dovedností, 33 % zavedlo flexibilní pracovní dobu, 25 % se zaměřuje na benefity spojený se zdravím a spokojeností, 22 % nabízí částečné úvazky a 11 % plný homeoffice

“Epidemie zřejmě urychlí změny v ekonomice, které už tak byly revoluční v důsledku možnostem digitalizace a robotizace. Nutnost rychlého tréninku a rekvalifikace velkého množství lidí bude po epidemii ještě naléhavější,“ řekla Jaroslava Rezlerová.

Globální pohled

Výsledky průzkumu pro čtvrté čtvrtletí 2020 ukazují, že zaměstnavatelé ve 22 ze 43 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvyšovat počet pracovních sil. Zaměstnavatelé v 16 zemích očekávají snižování počtu pracovních sil. Pět zemí a oblastí hlásí stagnující náborové prostředí. V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové aktivity posílily ve 37 ze 43 zemí a oblastí, oslabily v pěti a v jedné zůstaly beze změny. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku jsou náborové plány slabší ve 41 zemích, jedna zůstává beze změny a Turecko , jako jediná země hlásí meziroční zlepšení náborového prostředí. Nejsilnější trh práce očekávají zaměstnavatelé na Tchaj-wanu, ve Spojených státech Turecku , Japonsku a Řecku , zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Kostarika, Jižní Afrika, Kolumbie a Velká Británie.

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce budou zveřejněny 8. prosince 2020.

Průzkum ManpowerGroup Index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování záměrů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 43 zemí a oblastí, ve které průzkum probíhá. V rámci projektu ManpowerGroup Index trhu práce pro 4. kvartál roku 2020 byli osloveni zaměstnavatelé reprezentativního vzorku 441 zaměstnanců v České republice a byla jim položena stejná otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti ve čtvrtém čtvrtletí 2020 v porovnání s aktuálním čtvrtletím? “

Průzkum probíhá již více než 55 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup Index trhu práce je založen na dotazování více než 38 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 43 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

