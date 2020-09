Trhy zabrzdily před ECB. Přislíbí rozšíření QE?

Včerejší pěkný odraz vzhůru na akcích se dnes v Evropě zadrhl a zdejší hlavní indexy většinou vykazují jen malé změny. Převládá však pokles, zatímco dluhopisy se naopak více nakupují. Také eurodolar přerušil svůj růst a lehce klesá na současných 1,1820. Ropa či zlato mírně ztrácejí.

Klíčovou událostí bude zasedání ECB. Jak upozorňujeme už nějaký čas, na banku je vyvíjen stále větší tlak na další uvolnění měnové politiky. Tímto směrem ji tlačí překvapivý pokles inflace až do záporu, stále silná měna a také negativní rizika pro reálnou ekonomiku, ať už v souvislosti s obnoveným bojem proti koronaviru nebo špatně se vyvíjejícími jednáními o obchodní smlouvě s Británií. Zmíněné faktory budou táhnout dolů inflační výhled, o což banka může následně opřít novou akci.

Otázkou je nyní jak forma, tak načasování. Dnes se podle nás ještě prezidentka Lagardeová omezí na slovní intervenci a přípravu trhů na budoucí uvolnění politiky, které by pak mohlo následovat v příštích měsících. Rétorika by tedy měla být velmi holubičí. Ačkoli si ECB nebude chtít zavřít ani možnost snížení sazeb, daleko více to podle nás vypadá na QE, tedy rozšíření objemu měsíčních nákupů dluhopisů.

Soudě podle vývoje na trzích investoři sázejí spíše na opatrný přístup ECB, respektive to, že nabídnutá pomoc nedosáhne dostatečného rozměru. První informace z banky dostaneme tradičně ve 13:45 a konference začne o 45 minut později.

V dnešním kalendáři zaujme také pravidelná týdenní zpráva z amerického trhu práce. Počet žadatelů o dávky v nezaměstnanosti se minulý týden snížil nad očekávání a tržní konsensus předpokládá další postupné zlepšování.

Kurz české koruny k euru se nadále drží blízko 26,50, přičemž dnes dopoledne má tendenci lehce slábnout. Pražská burza ani dnes nesdílí směr se zbytkem Evropy a lehce stoupá.