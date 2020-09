Dnešní den bude zajímavější

Dnešní den bude z hlediska ekonomických dat zajímavější. Již v devět hodin vydalrychlou informaci týkající se vývoje cenové hladiny v české ekonomice během předešlého měsíce, a tedy srpna. Na základě naší prognózy očekáváme, že meziročně by měla inflace zpomalit a meziměsíčně by měly spotřebitelské ceny dokonce mírně poklesnout. Za zápornou meziměsíční hodnotou by měla stát pravděpodobně složka potravin.

Jak uvádíme v našich analýzách, inflace by měla v průběhu následujících měsíců mírně zpomalovat. Na druhé straně však budou jakémukoliv výraznějšímu poklesu cenové hladiny bránit opětovně sílící inflační tlaky pramenící z obnoveného růstu ekonomiky. Ve směru růstu budou působit taktéž ceny potravin. V souladu s naší predikcí by pak měla průměrná inflace za celý letošní rok dosáhnout 3,2 % a v příštím roce 2 % (viz přiložená tabulka).

Mimo to se dnes odehraje měnově-politické jednání Evropské centrální banky. Od tohoto zasedání si trhy slibují ponechání úrokových sazeb na stabilní úrovni. Depozitní sazba by tak měla setrvat i nadále na záporné půl procentní hodnotě. Případné další uvolnění měnových podmínek (například prostřednictvím programů nákupu aktiv) je očekáváno až v průběhu prosince, avšak za předpokladu, že nedojde k příznivému vývoji v otázce inflace.

Dnešní jednání by mělo být doprovázeno zveřejněním nové prognózy. Podstatný okamžik pak bude představovat následná tisková konference, která bude bedlivě sledována, a to hned z několika důvodů. Jednak se budou investoři soustředit na to, zdali Christine Lagarde poskytne nějaké indicie ohledně další akomodace měnové politiky skrze pandemický program v budoucnosti. Za druhé se očekává slovní intervence vůči posilující společné měně a v neposlední řadě je otázkou, zdali se šéfka ECB vyjádří k revizi měnové politiky ze strany Fedu. Na revizi pracuje rovněž evropská měnová autorita. Ta by pak měla být dokončena do konce tohoto roku, když se objevují spekulace, že by se Evropská centrální banka mohla vydat podobnou cestou jako americký Fed.

Americká měnová autorita rozhodla ve prospěch odklonu od inflačního cílování k cílování průměrné inflace. Tento režim se pak velmi podobá režimu cílování cenové hladiny, kterým se zabývá například švédský ekonom Lars Svensson. Ačkoliv v našich Restartech již bylo o daném tématu dosti napsáno (zejména ze strany Davida), článek Svenssona doporučuji všem, kteří o problematiku jeví zájem.

Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny