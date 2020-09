V Kanadě zůstávají sazby nad nulou

V reakci na pandemii snížili členové bankovní rady základní úrokovou sazbu z hodnoty 1,75 %, které sazba dosahovala ještě v lednu, na úroveň 0,25 % (viz graf na druhé straně). Po včerejším jednání setrvala sazba nezměněna, když i nadále dosahuje čtvrt procenta. Co se týká dalších nástrojů, Bank of Canada implementovala kvantitativní uvolňování, které – jak konstatuje tisková zpráva ze zasedání – bude probíhat i nadále, a to v týdenním objemu alespoň 5 miliard dolarů.