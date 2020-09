Kolik peněz může Smartwings dostat od Boeingu? 2,5 miliardy korun

Výrobce letadel Boeing se v uplynulých měsících dohodl hned s několika aerolinkami na vyrovnání za loňské uzemnění problémových letadel 737 Max. K největším provozovatelům „Maxů“ patřily v době uzemnění v březnu 2019 americké aerolinky Southwest Airlines a American Airlines, v jejichž barvách létalo 34, resp. 24 strojů. S těmi se Boeing dohodl na blíže nespecifikovaném vyrovnání na přelomu roku. Výrobce letadel však uzavírá dohody i s menšími provozovateli. Například letos v červnu se s ním na vyrovnání dohodla největší evropská cestovní kancelář, německá Tui, provozující patnáct „Maxů“.

Na přelomu roku se také na vyrovnání s Boeingem dohodly turecké aerolinie Turkish Airlines, které v době uzemnění provozovaly tucet problémových strojů. Agentura Reuters tehdy citovala turecká média, jež vyčíslila hodnotu kompenzace na 225 milionů dolarů. To dle současného kursu odpovídá zhruba částce pěti miliard korun. Turkish Airlines v době uzemnění provozovaly dvanáct problémových strojů. Smartwings ve stejnou dobu měly sedm „Maxů“. Pokud by vodítkem pro výši kompenzace měla být právě turecká zkušenost a výhradně počet provozovaných problémových strojů „Max“, mohl by dopravce Smartwings pomýšlet na kompenzaci až takřka za tři miliardy korun.

Ještě více by mohl žádat na základě zkušenosti brazilského dopravce GOL Linhas Aereas Inteligentes. Ten v době uzemnění provozoval jako Smartwings sedm problémových „Maxů“. Přitom se letos na jaře dohodl na kompenzaci v hodnotě 2,4 miliardy brazilských realů. To odpovídá více než deseti miliardám korun.

V praxi však nelze výši kompenzace odvozovat jednoduše jen od počtu provozovaných problémových strojů. Značnou roli hrají celkové podmínky kontraktu na dodání letadel a šíře celého kontraktu. Boeing většině aerolinek před uzemněním „Maxů“ dodal jen menší část těchto letadel.

Ke konci letošního února vyčíslil dopravce Smartwings celkovou škodu za uzemnění „Maxů“ na sto milionů dolarů, což odpovídá dle aktuálního kursu 2,2 miliardy korun. Realistické tedy je i na základě zkušenosti jiných dopravců předpokládat, že pokud bude po Boeingu v rámci své nynější žaloby požadovat sumu odpovídající 2,5 miliardy korun, má značnou naději se kompenzace opravdu dočkat. Od konce února se škoda ze uzemnění zvýšila, současně ovšem obecně platí, že nelze očekávat, že Boeing kompenzuje veškeré škody, které v souvislosti s uzemněním té či oné aerolince vznikly.

V první polovině letošního roku letečtí dopravci celosvětově zrušili objednávky zhruba čtyř stovek letadel. Částečně je důvodem pandemie koronaviru, ovšem hlavní roli hraje právě uzemnění letadel Boeing 737 Max. Z uvedené sumy čtyř stovek zrušených objednávek představují ty týkající se právě „Maxů“ hned 313. Před uzemněním Boeing dodal aerolinkám 387 kusů problémového modelu a registroval objednávky na více než čtyři tisíce těchto strojů.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Hlavní ekonom, Trinity Bank