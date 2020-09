Graf dne: Stříbro by dle Bollinger Bands mohlo brzy vystřelit vzhůru

Stříbro by se mohlo nacházet v blízkosti bodu zvratu. Jeho spotová cena se v úterý dotkla spodní limity pásma Bollinger Bands (ve vzdálenosti 2 směrodatných odchylek od 20 denního klouzavého průměru). A včera se přiblížila zpět ke klouzavému průměru za současného přibližování cenových limitů. Po divokém srpnu tak klesá volatilita trhu, ovšem přibližující se horní a spodní pásmo také může znamenat konsolidaci býčích objednávek před cenovým růstem. Jedním z katalyzátorů takového pohybu by se mohl stát oslabující americký dolar. Vzhledem k odpolednímu zasedání ECB by se stříbro mohlo stát velmi zajímavým instrumentem v následujících seancích.

Bollinger Bands (20,2,2) naznačují, že po několika týdnech cenové konsolidace na stříbru by mohl přijít růst. Jeho katalyzátorem by se mohl stát pokles USD. Zdroj: Bloomberg