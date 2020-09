Německá solární platforma Zolar meziročně zdvojnásobila tržby, ČEZ v ní prostřednictvím Inven Capital navyšuje svůj podíl

Rok po nákupu minoritního podílu v německé společnosti Zolar stojí venture kapitálový fond Skupiny ČEZ Inven Capital v čele investorů navyšujících svou finanční účast o dalších 15 milionů euro . Zolar dokázal i přes epidemii koronaviru zdvojnásobit své roční tržby a má ambice rozšířit svou působnost nejen na území Německa , ale i expandovat do zahraničí. Získané peníze využije na posílení své unikátní platformy, která propojuje zájemce o fotovoltaiku a bateriové systémy s dodavateli a instalačními firmami.

Stávající investoři, mezi něž patří také německé fondy BayWa RE Energy Ventures a Heartcore Capital, norská Statkraft Ventures, či globální investiční firma Partech, poskytnou německé start-upové společnosti Zolar peníze na další rozvoj. Navýšení o 15 milionů euro inicioval právě venture kapitálový fond Skupiny ČEZ Inven Capital. Celková výše investičního kola Series B zahájeného v roce 2019 tak dosáhne 25 milionů euro. Společnost Zolar dokázala za čtyři roky vybudovat úspěšnou digitální platformu, kterou při pořizování fotovoltaické elektrárny a bateriových systémů využívají tisíce zákazníků napříč Německem. Zároveň propojuje zájemce o moderní ekologické zdroje se sítí více než 250 registrovaných instalatérských firem a živnostníků. Ani koronavirová krize stoupající počet uskutečněných prodejů příliš neovlivnila a Zolar chce naopak vzrůstající zájem domácností o vlastní výrobu a ukládání elektřiny naplno uchopit.

„Současné kolo interního financování s čerstvým kapitálem ve výši 15 milionů EUR je vyjádřením důvěry, že Zolar využije tuto příležitost na trhu k posunu společnosti na další úroveň. Již v minulém roce prokázal silnou výkonnost a věříme, že v tom bude pokračovat,“ uvedl Tomáš Pleskač, člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelné zdroje a distribuce.

"Zatímco hospodářství hrozí v důsledku pandemie recese, trh s fotovoltaickými zařízeními reaguje anticyklicky růstem. Výsledkem je, že se lidem daří dosáhnout energetické nezávislosti a zároveň zvyšovat hodnotu svého majetku. To vytváří skvělé příležitosti pro Zolar, což potvrzuje i 100% růst ročních tržeb společnosti Zolar,“ uvedl Petr Míkovec, výkonný ředitel společnosti Inven Capital.

Poptávka německých domácností po fotovoltaice podle mezinárodní analytické společnosti EuPD Research loni vzrostla na 78 500 nových solárních instalací, což je meziročně o 41 % více. Zároveň čím dál více zákazníků dává přednost kombinaci fotovoltaické elektrárny s bateriovým systémem ukládání. Těch bylo loni instalováno přes 65 000, o tři čtvrtiny více oproti roku 2017. Podle odhadů německé solární asociace BSW Solar si fotovoltaiku zatím pořídilo jen něco přes 10 % z více než 15 milionů domácností obývajících samostatný dům, což představuje obrovskou příležitost na trhu.

„Nový kapitál nám umožní stát se první adresou pro ty, kdo chtějí přejít na čistou energii prostřednictvím solárních systémů, rozšířit naše aktivity i do zahraničí a etablovat se jako poskytovatel dat. Stejně jako si u nás zákazník vybírá na míru šité řešení technické řešení, můžeme jej prostřednictvím platformy propojit s konkrétním certifikovaným živnostníkem či malou firmou, kteří mu zvolenou elektrárnu nainstalují podle jeho časových možností a preferencí,“ vysvětluje Alexander Melzer, zakladatel a generální ředitel Zolar. Odpadá tak častý problém, kdy firmy dodávající solární systémy mají své techniky zahlcené objednávkami, takže zákazník musí na instalaci dlouho čekat.

Inven Capital získal v Zolar minoritní podíl loni v září, v 10milionovém investičním kole. Současná dodatečná investice ve výši 15 milionů euro je určena pouze pro stávajících pět investorů.

Víte, že mezi úspěšné projekty firem z portfolia investic Inven Capital patří také…

… výstavba první továrny na zelené letecké palivo v Evropě realizovaná společností Sunfire (investice 2015) v Norsku? Do roku 2026 by měla vyrábět 100 milionů litrů obnovitelného leteckého paliva ročně a ušetřit tak každý rok až 250 000 tun CO2. Sunfire se letos stal členem Clean Hydrogen Alliance Evropské Komise. Jejím cílem je navrhnout cestovní mapu, která umožní zvýšit produkci čistého vodíku na 40 GW do roku 2030.

…prodej více než 1 000 000 chytrých termostatů společnosti tado° (investice 2016) do evropských domácností? Podle odhadů vlastní chytrý termostat přes 7 milionů evropských domácností.

…spolupráce na realizaci evropského datového úložiště Gaia-X prostřednictvím společnosti Cloud&Heat (investice 2017)? Cílem EU je vybudovat společnou datovou infrastrukturu nezávislou na soukromých dodavatelích.

…dobíjecí systém od izraelské společnosti Driivz (investice 2019), který pomáhá českým řidičům elektromobilů plánovat své cesty k více než 220 dobíjecích stanic ČEZ? Technologie od Driivz rovněž bude spravovat plánovanou dobíjecí infrastrukturu MOL, díky níž dojedou e-mobilisté od Českých hranic až k Černému moři.