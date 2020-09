?? 3 scénáře pro zasedání ECB ??

Přečtěte si naši analýzu a připravte se na fundament týdne!

Rozhodnutí o sazbách ECB (13:45) a tisková konference guvernérky Lagardové (14:30) patří mezi nejvíce očekávané události v tomto týdnu.

Neutrální scénář

Banka mírně změní projekce a ukáže na rizika příliš nízké inflace. Naznačí, že další uvolňování měnové politiky by mohlo být nezbytné, pokud zůstane výhled inflace nepříznivý. Po včerejších spekulacích to vypadá, že toto scénář trh očekává. Proto by měl být tento výstup pro EURUSD a DE30 z možných scénářů nejvíce neutrální.

Holubičí scénář

ECB výrazně sníží inflační projekce a prodlouží program nákupu aktiv PEPP z června 2021 na pozdější období. Zatímco více kvantitativního uvolňování by nemělo mít výrazný pozitivní dopad na ekonomický výhled (až na růst cen aktiv), tak ECB by mohla být přinucena reagovat na holubičí Fed. Holubičí výstup ze zasedání je obvykle negativní pro EURUSD a pozitivní pro DE30.

Jestřábí scénář

ECB mírně zlepší své ekonomické projekce a zároveň nenaznačí další uvolňování měnové politiky. Tento scénář nevypadá příliš pravděpodobně, ale spekuluje se, že někteří členové bankovní rady nejsou příliš nakloněni dalšímu uvolňování. Jestřábí rozhodnutí jsou obvykle pozitivní pro EURUSD a negativní pro DE30.

Červnové ekonomické projekce ECB jsou klíčovým odrazovým můstkem pro dnešní rozhodnutí o sazbách a tiskovou konferenci:

Zdroj: ECB