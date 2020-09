Rozpočtový výbor podpořil návrh zvýšení daní ze všech tabákových výrobků v příštím roce o 10%

Rozpočtový sněmovny včera podpořil alternativní návrh zvýšení daní ze všech tabákových výrobků v příštím roce o 10%. Jedná se o protinávrh k návrhu ministerstva financí, jež chce zachovat již dříve vládou schválených 5% pro cigarety a řezaný tabák, ale oproti tomu chce výrazněji zvýšit zdanění zahřívaných tabákových výrobků o cca 80%. O konečné verzi návrhu bude rozhodovat PS.

Z hlediska dopadů do zvýšení příjmů státního rozpočtu se jeví patrně výhodnější varianta zdanit všechny výrobky plošně 10%. V každém případě dojde v příštím roce s největší pravděpodobností k dalšímu růstu ceny cigaret, jelikož výrobci budou zvýšené daně promítat do cen. To může mít negativní vliv na celkovou spotřebu tabákových výrobků, jelikož již letos ceny rostly přes 15%. V našich odhadech pro Philip Morris jsme pracovali s 5% plošným zvýšení daní v příštím roce, takže dopad na spotřebu bude patrně o něco výraznější.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny