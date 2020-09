Ranní okénko - Zasedá ECB, změnu politiky nečekáme

Dnes ráno se dozvíme data o tuzemské spotřebitelské inflaci. Ta podle nás i trhu zůstane bezpečně nad horní hranicí tolerančního pásma České národní banky, když jen mírně zpomalí z červencových 3,4 na srpnových 3,3 %. V meziměsíčním srovnání to tak bude odpovídat cenové stagnaci. Inflaci v srpnu ovlivňoval růst cen ropy na světových trzích i turistická sezóna, která pravidelně vede ke zdražování rekreací.



V odpoledních hodinách budeme sledovat výsledek měnověpolitického zasedání Evropské centrální banky. Očekáváme od ní mírnou korekci její makroekonomické prognózy, která se podle nás lehce zlepší pro rok letošní a naopak zhorší pro rok 2021. Z pohledu měnové politiky ovšem žádná změna nenastane. Budeme ovšem vyhlížet indikace o tom, zda se ECB vzhledem k aktuální situaci chystá dále prodloužit program nákupů aktiv.



Ze Spojených států dorazí informace o tamním srpnovém růstu cen výrobců. Ty by měly po pandemickém propadu pokračovat v růstu, trh vyhlíží dynamiku na úrovni 0,2 % meziměsíčně. Oproti červencovým 0,6 % se ovšem bude jednat o citelné zpomalení a v meziročním srovnání to stále bude znamenat cenový pokles o 0,3 %.



Čeká nás i pravidelná čtvrteční várka dat z amerického trhu práce. Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti by v týdnu končícím 5. září podle odhadů měly poklesnout jen velmi mírně na 850 tisíc po předchozích 881 tisících. Statistika žádostí pokračujících, která je o jeden týden zpožděná, by pak měla vykázat 12,9 milionu žadatelů, což by znamenalo pokles o více než 300 tisíc. Dlužno ovšem připomenout, že se na americké poměry nadále jedná o enormně vysoká čísla.

Pohled zpět:

Včerejšek byl z pohledu ekonomických dat mírně řečeno nezajímavý. Prim tak jednoznačně hrály informace o tuzemské epidemiologické situaci. Ta se podle české vlády citelně zhoršuje a vynutila si i znovuzavedení povinnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách a to po celé republice. Z ekonomického pohledu se zřejmě nejedná o dobrou zprávu přinejmenším pro část sektoru služeb. Nezbývá než doufat, že drastičtější omezující opatření již nebudou nutná.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: David Vagenknecht, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.