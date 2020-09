Inflace by v ČR konečně mohla zpomalit (Ranní zpráva z finančního trhu)

Zasedání ECB nepřinese změnu měnové politiky, centrální bankéři ale zvýší odhad očekávaného HDP pro letošní rok. V dalších měsících předpokládáme navýšení programu nákupu aktiv. Od tuzemské inflace, která v posledních měsících překvapovala vyšším růstem, se za srpen všeobecně čeká zpomalení.

Inflace v ČR by měla zpomalit

Hlavní událostí dneška bude zasedání Evropské centrální banky. Ta ponechá velmi pravděpodobně úrokové sazby beze změny, ale nezajímavé to nebude. S ohledem na vývoj v posledních měsících čekáme revizi HDP směrem vzhůru zejména díky lepšímu vývoji spotřeby domácností. Inflační výhled naproti tomu pravděpodobně zůstane nekomfortně nízko pod cílem ECB. V souvislosti s předchozím posílením eura proti dolaru jsme v minulých týdnech z ECB slyšeli hlasy jdoucí proti hodnotě eura a je možné, že něco obdobného zazní znovu. Euro proti dolaru od května posílilo cca o 10 %. My počítáme s tím, že vzhledem k inflačnímu výhledu ECB v horizontu do konce roku přistoupí k navýšení nákupu aktiv o 500 miliard EUR, když medián odhadů Bloomberg činí 350 mld EUR. To by mělo působit v neprospěch eura, nicméně pro zářijové zasedání zde změnu nečekáme. Podrobněji naše předpoklady ohledně měnové politiky eurozóny diskutujeme zde https://bit.ly/3hgGZoQ. V horizontu jednoho roku nadále počítáme s dalším oslabením dolaru proti euru, k čemuž přispěje i předchozí změna v inflačním cíli Fedu.

V ČR bude hlavním dnešním údajem vývoj inflace za srpen. Naše očekáváním je blízko trhu, když čekáme zpomalení inflace na 0,0 % m/m a 3,2 % y/y. Podobná je i prognóza ČNB. Trh čeká 0,0 m/m % a 3,3 % y/y. Zpomalení čekáme především v případě jádrové inflace, která nezahrnuje ceny potravin a energií a která v předchozích měsících překvapovala vyšším růstem.

Akcie včera rostly, riziková averze klesla

Akciové trhy v Evropě i USA po předchozím poklesu včera rostly. Dolar proti euru oslabil o 0,4 % na 1,182 USD/EUR. Koruna včera proti euru opět mírně oslabila k hladině 26,56 CZK/EUR, ale později s oslabením dolaru a růstem akcií zkorigovala zpět k 26,50 CZK/EUR, přičemž korunové úrokové sazby se dále snižovaly. Dvouletý korunový IRS klesl pod 0,50 %, na začátku září byl na 0,58 %.

Zveřejnění inflace za srpen v Maďarsku splnilo odhady analytiků.