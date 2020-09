Hypotéka před porodem? Má to své výhody i rizika

Banky při posuzování finanční situace klienta vychází z aktuálních příjmů, resp. průměrných příjmů za 3-12 měsíců ze stejného zdroje. Pokud příjmy domácnosti klesly z důvodu odchodu jednoho z rodičů na rodičovskou dovolenou, může to mít negativní dopad na rozhodnutí banky.

V praxi se tedy nezřídka stává to, že o hypoteční úvěr žádá pár „plánovaně“ ještě před narozením potomka, protože v tomto případě banky vychází z aktuálních průměrných příjmů a neřeší budoucí pokles z důvodu narození potomka. Zároveň, v tomto případě jsou do životního minima domácnosti započítány pouze životní minima dvou dospělých osob.

V případě, že pár žádá o hypotéku až po narození potomka, mění se:

- struktura dokládaných příjmů (příjem ze zaměstnání nahrazuje rodičovský příspěvek),

- životní minimum domácnosti (to narůstá o 1 970 Kč, tj. životní minimum nezaopatřeného dítěte do věku 6 let),

- výše akceptovaných příjmů, viz níže.

Byť je rodičovský příspěvek stabilním příjmem, jehož výše je jasně daná, banky jej nemusí akceptovat celý. Rodičovský příspěvek spadá do kategorie „doplňkových příjmů“, jejichž výše u některých bank nesmí přesahovat hranici 50 % celkových příjmů. Pokud doplňkové příjmy domácnosti (např. rodičovský příspěvek, invalidní důchod, starobní důchod apod.) přesáhnou 50 % celkových příjmů domácnosti, banky je zpravidla neakceptují celé.

Mohlo by se zdát, že podání žádosti před narozením potomka je nejlepší možnou variantou. Ke zvážení je však toto:

- narození potomka může znamenat nejen pokles příjmů, ale také nárůst pravidelných výdajů (drogerie, potraviny, oblečení, náklady spojené se zajišťováním zdravotní péče),

- narození potomka představuje jednorázové výdaje spojené s koupí výbavy, stavebními úpravami apod.

Kombinace nižších příjmů a zvýšených výdajů může být pro rodinu doslova „smrtící“ a dříve či později se rodina může dostat do situace, kdy hypotéku není schopna splácet. Na toto je třeba myslet a:

- připravit si dostatečnou pohotovostní finanční rezervu na krytí zvýšených výdajů v době nižších příjmů,

- zvážit podání žádosti o hypotéku s delší splatností, díky které se sníží splátky hypotéky,

- zvážit, jestli rodina bude skutečně schopna v nastávající situaci splácet hypotéku bezproblémově a případně žádost o hypotéku odložit, poohlédnout se po levnější nemovitosti apod.