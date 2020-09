Vláda pošle seniorům osobní ochranné prostředky, ke kurzarbeitu se vrátí v pondělí

Vláda Andreje Babiše se sešla ve středu 9. září 2020 k mimořádnému videokonferenčnímu jednání o aktuálních tématech. S ohledem na zhoršenou epidemickou situaci kabinet rozhodl rozeslat všem lidem nad 60 let osobní ochranné prostředky, respirátor a roušky . Členové vlády také dlouze diskutovali o návrhu zavést v České republice tzv. kurzarbeit . K debatě se vrátí na další schůzi.

Vláda nechá rozeslat prostřednictvím České pošty osobní ochranné prostředky lidem, kteří patří k nejvíce ohrožené skupině nemocí covid-19. Každý český občan nad 60 let by měl v nejbližších dnech obdržet zásilku s jedním respirátorem FFP2 a pěti rouškami. „Uděláme to neprodleně, určitě budeme spěchat,“ dodal premiér Andrej Babiš.

Celkem vláda plánuje rozdistribuovat 3 miliony respirátorů FFP2 a 15 milionů roušek. Potřebné údaje České poště má za úkol poskytnout Ministerstvo vnitra z registru obyvatelstva.

Potřebné množství respirátorů a roušek vláda vezme ze zásob Ministerstva vnitra, které měly být převedeny do evidence Správy státních hmotných rezerv. Vláda tedy současně v tomto smyslu zrevidovala své pondělní usnesení, které řešilo právě objem osobních ochranných prostředků, které mají být přesunuty z rezortu vnitra do státních hmotných rezerv.

Kabinet se podrobně zabýval také návrhem novely zákona o zaměstnanosti, kterým chce vláda jako náhradu za končící programy Antivirus zavést do české legislativy institut systémové ochrany pracovních míst, který by byl využitelný v mimořádných situacích, jako je současná krize zaviněná pandemií koronaviru, ale třeba i povodně či recese a další obdobné nečekané ekonomické problémy. Rozhodnutí o parametrech tzv. kurzarbeitu vláda odložila na nejbližší, pondělní jednání vlády.

Výsledky mimořádného jednán vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-9--zari-2020-183548/.