Praha zařazena na seznam rizikových oblastí pro Německo

S účinností od 9. září 2020 označila spolková vláda Prahu za rizikový region . Osoby přijíždějící z Prahy podléhají tedy omezení při vstupu do Německa . Cestovatelů, turistů a pendlerů z ostatních oblastí ČR se opatření netýká.

O dopadech, které má označení za rizikovou oblast na cestování, informuje spolkové ministerstvo zahraničí na své internetové stránce:

Každý, kdo přijíždí do Německa z Prahy, je povinen se neprodleně odebrat do 14-denní karantény, nebo disponovat negativním výsledkem testu na SARS-CoV 2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před vstupem do Německa. Výsledky testů pořízených v ČR jsou v Německu akceptovány. Atest musí být v německém, či anglickém jazyce. Všem držitelům negativního testu doporučujeme jej po 14 dnů uchovat pro případnou namátkovou kontrolu ze strany německých orgánů.

Výše uvedené pravidlo je platné v celém Německu. Výjimky z povinné karantény nebo předložení negativního PCR testu stanoví každá spolková země zvlášť ve vlastních nařízeních týkajících se karantény. Takovéto výjimky mohou platit například v těchto případech:

Pro osoby, které Německem pouze projíždí, neplatí povinná karanténa ani povinnost předložit PCR test s negativním výsledkem, pokud Německo ihned opustí (platí pro celé Německo).

Pro nezbytně nutné a neodložitelné pracovní nebo zdravotní cesty (např. Bavorsko).

Pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů (např. Sasko a Bavorsko).

Pro osoby, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 48 hodin nebo mají jiný závažný důvod; patří sem zejména sociální aspekty jako například sdílené právo péče, návštěva životního partnera, který nežije ve společné domácnosti, naléhavé zdravotnické ošetření nebo pomoc či péče pro osoby vyžadující ochranu (např. Bavorsko).

pro osoby, kterým příslušná hygienická stanice nebo okresní správní úřad v odůvodněných jednotlivých případech na žádost udělil osvobození (např. Bavorsko a Sasko).

Další výjimky doporučujeme ověřit u příslušných německých úřadů - viz odkazy v níže přiložené tabulce a na stránce velvyslanectví Německa v Praze.

UPOZORNĚNÍ - od 1.10. se bude německá úprava měnit a všichni cestující z rizikových oblastí budou muset do karantény, kterou budou moci opustit nejdříve po 5 dnech na základě negativního testu.

Výjimky v nařízeních jednotlivých spolkových zemí je možné nalézt pod odkazy níže v tabulce:

Spolková země Hotline koronavirus Odkazy na FAQ Baden-Württemberg +49(0)71190439555 ? Link Bayern +49(0)89122220 ? Link Berlin +49(0)3090282828 ? Link Brandenburg +49(0)3318665050 ? Link Bremen +49(0)421115 ? Link Hamburg +49(0)40428284000 ? Link Hessen +49(0)61132111000 ? Link Mecklenburg-Vorpommern +49(0)38558811311 ? Link Niedersachsen +49(0)5111206000 ? Link Nordrhein-Westfalen +49(0)21191191001 ? Link Rheinland-Pfalz +49(0)6131967777 ? Link Saarland +49(0)6815014422 ? Link Sachsen +49(0)8001000214 ? Link Sachsen-Anhalt +49(0)3452980363 ? Link Schleswig-Holstein +49(0)43179700001 ? Link Thüringen +49(0)36157332118 ? Link

Informace a povolení výjimek může jakožto příslušný úřad poskytnout také hygienická stanice (Gesundheitsamt) v místě vašeho plánovaného pobytu. Místně příslušnou hygienickou stanici naleznete zde.

Seznam rizikových oblastí je pravidelně aktualizován Robert-Koch-Institutem s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci – viz zde.