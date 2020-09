Diverzifikace se vrací do hry. Paradoxně kvůli rally indexu S&P 500

Investoři možná během jara a léta (a jistě i dříve) nabyli dojmu, že chtějí-li vydělat, stačí investovat do indexu S&P 500. Žádné velké analýzy nejsou potřeba, když benchmark roste, děj se co děj. Právě zdánlivě nezastavitelnou rally S&P 500 by ale investoři měli vnímat jako velké varování.

Benchmark S&P 500 hnalo až do posledního týdne vzhůru několik akcií. A to z prostého důvodu. Dominance amerických technologických společností pokračovala, a dokonce ještě sílila. Růst cen akcií Applu, Amazonu nebo třeba Facebooku tak měl (a stále má) na vývoj indexu nepoměrně větší vliv než vývoj desítek i stovek "malých" titulů.

Podíl tržní kapitalizace deseti největších společností z indexu S&P 500 na celkové tržní kapitalizaci benchmarku již dosáhl 27 %. Například experti z Bloombergu ale upozorňují, že nejde o nic mimořádného, protože třeba i v letech 1980 a 1999 dosahoval podíl deseti největších firem na celém S&P 500 více než 25 %.

Bloomberg má pravdu v tom, že investoři již byli svědky podobných úrovní. To však nic nemění na faktu, že index je v takové situaci poměrně zranitelný. Letošní rok je navíc mimořádný v tom, co žene podíl deseti největších, převážně technologických firem nahoru.

Pandemie ukázala, že technologické podniky dokážou prosperovat i ve složitých obdobích. Zároveň ale tento vývoj na stůl klade otázku, co se bude s akciemi technologických obrů dít, jakmile pandemie pomine a svět se vrátí do normálu. I proto se zdá, že stará dobrá diverzifikace rozhodně není mrtvou strategií.