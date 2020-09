Zařazení Prahy na seznam rizikových oblastí ze strany Německa. Jaké jsou důsledky pro cestování do Německa?

09.09.2020 / 19:25 | Aktualizováno: 09.09.2020 / 20:13

S účinností od 9. září 2020 byla Praha německými úřady zařazena mezi rizikové oblasti. Seznam rizikových oblastí je pravidelně aktualizován Robert-Koch-Institutem s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Omezení cestování tedy platí pro osoby přijíždějící z Prahy. Cestovatelů, turistů a pendlerů z ostatních oblastí ČR se netýká.

Hranice do Německa zůstávají otevřené, ale probíhají namátkové policejní kontroly ve vnitrozemí. Dovolujeme si upozornit cestovatele z Prahy, že hrozí vysoké pokuty za porušení jednotlivých zemských karanténních nařízení.



Každý, kdo přijíždí do Německa z Prahy, je povinen se odebrat přímou cestou do 14-denní karantény, nebo disponovat negativním výsledkem testu na SARS-CoV 2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před vstupem do Německa.

Výsledky testů pořízených v ČR jsou v Německu akceptovány. Atest musí být v německém, či anglickém jazyce. Všem držitelům negativního testu doporučujeme jej po 14 dnů uchovat pro případnou namátkovou kontrolu ze strany německých orgánů.

Výše uvedené pravidlo je platné v celém Německu. Výjimky se ale mohou v jednotlivých spolkových zemích lišit.

V Bavorsku a v Sasku platí výjimka pro tranzit a pro pracovníky mezinárodní logistiky.

Další výjimky doporučujeme ověřit u příslušných německých úřadů - viz odkazy v níže přiložené tabulce a na stránce velvyslanectví Německa v Praze.

UPOZORNĚNÍ - od 1.10. se bude německá úprava měnit a všichni cestující z rizikových oblastí budou muset do karantény, kterou budou moci opustit nejdříve po 5 dnech na základě negativního testu.

V příloze naleznete text bavorského Karanténního opatření.

Výjimky v nařízeních jednotlivých spolkových zemí je možné nalézt pod odkazy níže v tabulce: