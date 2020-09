Belgie označuje ČR za "oranžovou zónu", Praha bude červená.

08.09.2020 / 18:30 | Aktualizováno: 09.09.2020 / 13:44

Belgičtí experti na svém zasedání, které se konalo 8. září, rozhodli zařadit Prahu na červenou listinu belgického semaforu, zbytek ČR zůstane oranžový.

Belgická vláda při svých epidemiologických opatření vychází z odborných doporučení centra CELEVAL (Centre d´évaluation): https://www.info-coronavirus.be/en/celeval/ a to pak z odborných doporučení a dat European Centre for Disease Prevention and Control: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea.

Belgický semafor je určen zejména pro cesty "odkladné" tzn. cesty za zábavou, turistikou apod. viz. https://diplomatie.belgium.be/en Netýká se tedy naléhavých osobních ani obchodních cest, jestliže cestující bezodkladnost doloží.

Pro Vaše konkrétní dotazy lze v pracovní dny od 9,00-17,00 kontaktovat belgickou informační linku: +32 (0)2 501 4000.

Červená zóna je definovaná jako "Les voyages ne sont pas possibles ou pas autorisés", čili znamená zákaz pro belgické občany do určité cílové destinace cestovat. Oranžová zóna pouze doporučuje a nabádá k opatrnosti. Na cesty občanů ČR do Belgie lze pohlížet jako na návrat do Belgie, čili podle tabulky "návratové", která je v odkazu výše pod tou první.

Pro červenou zónu jsou 14-ti denní karanténa a test povinné. Pro oranžovou jsou karanténa a test doporučené. Protože karanténní opatření jsou v gesci obcí, měl by si cestující dopředu zjistit, jakým způsobem má obec, kam jede, organizovaná karanténní opatření.

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu a kritéria pro definování jednotlivých zón je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích: https://diplomatie.belgium.be/fr

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. Formulář musí vyplnit všechny osoby, které cestují letecky nebo lodí a dále všechny osoby cestující do Belgie na dobu delší než 48 hodin a osoby, které se vracejí z pobytu v zahraničí, který přesáhl 48 hodin.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI K CESTÁM DO/Z BELGIE

*Popis regionů vychází z mapy NUTS