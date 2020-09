Aerolinky jsou i přes masívní státní podporu stále „dole“

Letecká doprava je v důsledku pandemie koronaviru i vzhledem ke svému objemu nejpostiženějším odvětvím vůbec. V týdnech, kdy se téměř kompletně zavřelo světové nebe, zaznamenaly aerolinie pokles příjmů o osmdesát až devadesát procent. Špatná ekonomická situace se okamžitě promítla do ceny akcií leteckých společností. Pokles hodnoty deseti největších světových přepravců činil padesát až osmdesát procent v prvních týdnech po zavedení restriktivních opatření.

Státní finanční injekce koncem srpna dosahovaly v souhrnu podle odhadů TopForex kolem devadesáti miliard dolarů, přičemž ty největší aerolinky čerpaly řádově jednotky miliard. Zřejmě největší objem peněz získaly letečtí dopravci ve Spojených státech (Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines), dále pak v Německu (Lufthansa), Francii (Air France-KLM) nebo Velké Británii (British Airways).

Ani masívní finanční podpora problémy leteckých přepravců nevyřešila. O aktuální kondici vypovídají jak finanční výsledky za druhý letošní kvartál, tak vývoj ceny akcií. Lufthansa, třetí největší letecký dopravce světa, vykázala provozní ztrátu 1,7 miliardy eur, což je nejhorší výsledek v její poválečné historii. Ztráta Delta Airlines, která je dle tržní kapitalizace i tržeb největší aerolinkou světa, se vyšplhala až na 3,8 miliardy dolarů, bereme-li v potaz očištění podle mezinárodních účetních standardů.

Pokud jde o vývoj akcií leteckých přepravců, jejich ceny se prakticky nacházejí na úrovních srovnatelných se třetí dekádou letošního března, kdy se projevily následky karanténních opatření. Výjimkou je snad pouze čínská letecká společnost China Eastern, jejíž akcie jsou asi o čtvrtinu silnější než na konci března. Je to dáno tím, že Čína má určitý náskok oproti zbytku světa co do uvolňování restrikcí, a také tím, že Čína je z hlediska leteckých služeb obrovský, a tudíž do jisté míry soběstačný trh.

Blízká budoucnost letecké dopravy je velmi nejistá. Ještě před letními prázdninami se objevovaly předpovědi, podle nichž by se mohlo do konce letošního roku létat na 50 až 60 procent oproti předkrizovému stavu. Některé letecké společnosti, jako například American Airlines, však varují, že pokud nedostanou další finanční pomoc od státu, začnou omezovat svůj provoz a zavírat spojení mezi menšími městy.

Z hlediska českého trhu je pak klíčovou otázkou budoucnost domácí společnosti Smartwings, která zatím podporu na rozdíl od většiny světových společností neobdržela.