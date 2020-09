Daimler chystá elektroofenzivu a má velmi prostou valuaci

Šéf Daimleru Ola Kallenius hovořil před několika dny na Bloomberg Finance o nové třídě S. Vyprávěl, že tato Sonderklasse v sobě bude odrážet všechny technologické vymoženosti, kterých je firma schopna. Následně vychválil SUV od Daimleru a pak se, dnes již snad nevyhnutelně, posunul k elektromobilitě. Vyjmenoval řadu plánovaných elektromobilů s tím, že půjde od velkých až po velmi malé. Právě Daimler, další názory pana ředitele a fundament firmy, včetně valuace, jsou tématem naší dnešní úvahy. Dostaneme se mimo jiné k jednomu pozoruhodnému jevu.



Pan ředitel uvedl, že Daimler je luxusní značka, a tudíž s elektrifikací začíná právě v tomto segmentu trhu. Nicméně hodlá nabízet i to, čemu říká „kompaktní“ vůz a který bude více středněproudý. Proč je při všech podobných plánech taková valuační mezera mezi Teslou a Daimlerem (respektive všemi ostatními)? Pan Kallenius na to odpověděl, že jeho firma investuje do elektrifikace a „nové softwarové struktury“ a je možné být docela optimistický ohledně toho, co je pro společnost všechno možné. Včetně toho, že celé portfolio vozů bude těžit z technologií vyvinutých pro Sonderklasse.