Řidiči se mohou těšit na zlevňování pohonných hmot

"V případě propuknutí druhé vlny pandemie koronaviru lze očekávat výrazné snížení poptávky po ropě. V takové situaci bychom zažili další prudký pokles cen pohonných hmot," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Ceny pohonných hmot v České republice se mění jen o haléře. V posledním týdnu měly tendenci lehce klesat, v zásadě však můžeme hovořit o stagnaci. Do budoucna lze očekávat, že se ceny na čerpacích stanicích začnou snižovat. K tomuto vývoji napomáhá klesající cena ropy na světových trzích. Proti tomuto trendu jde oslabování kurzu koruny proti dolaru. V konečném důsledku tak budeme svědky jen pozvolného poklesu cen pohonných hmot. Prudší výkyvy by mohly nastat pouze v případě propuknutí druhé vlny pandemie.

Cena ropy Brent se pohybuje kolem úrovně 40 dolarů za barel. Ještě na začátku září to bylo 46 dolarů za barel. Zvláště v posledních dnech jsme svědky rychlého snižování cen ropy, které má souvislost s nedostatečnou obnovou globální ekonomiky. Mnozí investoři si myslí, že se s nástupem podzimu začne zhoršovat epidemiologická situace, což sníží poptávku po ropě. V důsledku tohoto vývoje začala cena ropy klesat.

Pumpařům dělá vrásky na čele rychle oslabující kurz koruny vůči dolaru. Zatímco na začátku září šlo dolar nakoupit za 21,88 koruny, nyní se již obchoduje za 22,53 koruny. Slabý kurz koruny prodražuje dovoz do České republiky. To se samozřejmě týká i ropy a pohonných hmot. Další oslabování kurzu koruny vůči dolaru bude bránit snižování cen na čerpacích stanicích. Přesto by k pozvolnému poklesu cen mělo docházet.