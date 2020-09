Čo ďalej s ropou?

Sumár

Ceny ropy poklesli o 15% oproti lokálnemu maximu

Dopad menových a fiškálnych stimulov na trh s ropou je obmedzený

Nárast sa zastavil na základe obáv z poklesu dopytu

História ukazuje, že ceny by mali naďalej rásť

Ceny ropy zaznamenali od apríla silné oživenie po tom, čo sa OPEC + rozhodol obmedziť ťažbu a americký ropný futures trh sa opäť dostal do rovnováhy. Ropa sa však v júni začala obchodovať v pásme. Ropa sa v poslednej dobe tešila miernemu nárastu cien, ale z historického hľadiska zostávajú ceny aj naďalej nízke. Brentu sa na chvíľu podarilo vyšplhať nad hladinu 45 dolárov, avšak veľkú korekciu vyvolali rastúce obavy z poklesu dopytu a nárastu produkcie. Aké nízke môžu byť ceny ropy?

Keď sa pozrieme na cenový výkon za posledných 5 rokov, po cenových nárastoch vo výške 25 - 30 dolárov často nasledovali korekcie vo výške 10 - 12 dolárov. Tieto korekcie sa pohybovali v rozmedzí od 13% do 20%. Prebiehajúca korekcia však už predstavovala 6-7 USD, čo je zhruba 15%. Zdroj: xStation5

Koniec oživenia dopytu?

Ponuka ropy sa musela prispôsobiť výraznému poklesu globálneho dopytu. Keď sa globálna ekonomika začala zotavovať, začal sa zotavovať aj dopyt po rope. Očakávania tohto oživenia však mohli byť trochu prehnané. Niektoré ekonomiky sa navyše po prvom zablokovaní stále úplne neotvorili a teraz dochádza k ďalšiemu rušeniu letov. Aj keď väčšina krajín neplánuje zavádzanie druhých blokovacích opatrení, nemali by sme očakávať výrazný nárast dopytu po rope. Americký sviatok práce predstavuje koniec prázdninového obdobia, ktoré je často charakterizované obdobím zvýšeného dopytu po rope a ropných produktoch. Spúšťačom korekcie mohli byť obavy zo sezónneho poklesu dopytu.

Množstvo ropných derivátov dodávaných na americký trh kleslo na najnižšiu úroveň od začiatku júna. Na jednej strane bolo možné vidieť ako dôvod hurikán Laura. Na druhej strane sa množstvo ropy dodávanej do amerických rafinérií stabilizuje už viac ako mesiac. Zdroj: Bloomberg

Môžu ceny ropy opäť klesnúť do negatívneho teritória?

Pokles cien ropy na záporné územie v apríli bol bezprecedentnou udalosťou a bol spojený s americkými ropnými ETF. Teraz je situácia nápadne iná. ETF prestali prideľovať všetok svoj kapitál na kontrakty exspirujúce v najbližšom mesiaci a riziko prehnanej ponuky blízko exspirácie kontraktov sa výrazne znížilo. Ako je zrejmé z nižšie uvedeného grafu, súčasná krivka futures na ropu nenaznačuje riziko negatívneho poklesu cien ropy.

Krivka futures na ropu (oranžová) vyzerá nápadne odlišne od situácie spred 5 mesiacov (zelená). Zdroj: Bloomberg



Čo nám hovorí história? Čo by sme mali čakať od trhu s ropou?

Pri pohľade na to, ako sa vyvíjali ceny po predchádzajúcich ropných a hospodárskych krízach, je prebiehajúci cenový odraz oveľa silnejší ako v predchádzajúcich prípadoch. Na druhej strane sa súčasná situácia často porovnáva so situáciou z globálnej finančnej krízy. Ceny ropy pokračovali v raste takmer 3 roky po roku 2008 (len s minimálnymi korekciami). Dalo by sa teda očakávať, že skôr či neskôr dôjde k oživeniu dopytu, čo by malo tlačiť ceny vyššie. Podľa nášho názoru by prebiehajúci prepad nemal byť príliš hlboký a k odrazu môže dôjsť hneď, ako USD bude čeliť predajným tlakom.

Cenový odraz z tohtoročného minima bol oveľa silnejší ako v prípade predchádzajúcich kríz. Na druhej strane by sa v dlhodobom horizonte dalo očakávať pokračovanie rastu. V takomto scenári by však obchodníci mali venovať pozornosť aj futures krivke, ktorá v súčasnosti vykazuje silné contango. Zdroj: Bloomberg, XTB