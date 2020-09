Biden stále vede průzkumy v 6 klíčových volebních státech USA

Arizona: Biden 49%, Trump 45% (was Biden 49%, Trump 47%)

Florida: Biden 49%, Trump 46% (unchanged)

Michigan: Biden 49%, Trump 43% (was Biden 50%, Trump 44%)

North Carolina: Biden 49%, Trump 47% (was Biden 48%, Trump 47%)

Pennsylvania: Biden 50%, Trump 46% (was Biden 49%, Trump 46%)

Wisconsin: Biden 50%, Trump 44% (was Biden 49%, Trump 44%)

Podle agenturních zpráv demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden vede předvolební průzkumy v šestici států považovaných za klíčové z pohledu celkového výsledku voleb . Do klíčové šestice patří Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvanie a Wisconsin. Za celou šestici Biden v průzkumu vede nad Trumpem v poměru 49:45%. Před dvěma týdny byl poměr 49:46%.Největší odstup má Biden ve Wisconsinu (50:44%) a v Michiganu (49:43%).Průzkum probíhal mezi 4 143 voliči napříč zjemovanými státy . Jeho statistická chyba je udávána na úrovni 1,4%.Podle dotazovaných je nejdůležitějším hlediskem celkový stav ekonomiky trhu práce a nákladů na život (43%), Pro 38% respondentů je klíčovou otázkou téma korupce a pro 35% je to koronavirová krize . 29% dotázaných vidí jako hlavní téma právo a pořádek a pro 27% respondentů je to o rasové diskriminaci.Při přihlédnutí k politické preferenci se seznam poněkud mění. Pro Demokraty je ze 61% nejdůležutějším tématem Covid-19 a pro 51% také rasová diskriminace.Pro Republikány je to z 58% pořádek a dodržování zákonů a z 53% stav ekonomiky , pracovní trhu a životních nákladů.