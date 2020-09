Ministerstvo financí utahuje nabídku státních dluhopisů, zatímco poptávka zůstává vysoká (Komentář)

I druhá aukce po letních prázdninách potvrdila stále vysoký zájem investorů o české státní dluhopisy. Ministerstvo financí dnes získalo na finančních trzích 5,9 mld. Kč, nicméně emisní kalendář počítal až se sedmi miliardami a investoři poptávali přes 33 mld. Kč. Největší zájem byl o dluhopis s pohyblivým kuponem navázaným na 6M PRIBOR se splatností sedm let. Ten Ministerstvo financí znovu zařadilo do své nabídky po vypuknutí současné krize ve snaze co nejvíce vyjít vstříc investorům a rozšířit tak nabídku státních dluhopisů. Nemalý zájem v dnešní aukci byl ale i o zbylé dva státní dluhopisy se splatností dvou a devíti let.

Podle našich výpočtů si tak Ministerstvo financí od začátku roku zajistilo zhruba 95 % všech výpůjčních potřeb, pokud bereme v potaz naší prognózu deficitu státního rozpočtu pro letošní rok ve výši 400 mld. Kč a plánované čerpání rozpočtových rezerv. Podle našich očekávání tak takové předzásobení se finančními zdroji, ve spojení se stále silnou poptávkou, dává ministerstvu velkou míru flexibility, čímž mu dovoluje dosáhnout na velmi výhodné podmínky na finančních trzích. Tento trend podle nás bude pokračovat i po zbytek roku. Současný vývoj státního rozpočtu dokonce dává naději, že by výsledný deficit mohl být ještě o něco nižší, než v naší prognóze čekáme. V takovém případě by již získané finanční prostředky vlády šly pravděpodobně na refinancování státních dluhopisů splatných na začátku příštího roku.