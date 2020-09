Německo zařadilo Prahu na seznam rizikových oblastí. Při vstupu platný test a nebo karanténu

Upřesnění ministerstva zahraničí k úterním zprávám.



„V médiích se objevila řada spekulací, že se zavírají hranice s Německem a Česko je na červeném seznamu. Tak to není. Přísnější opatření se týkají pouze Prahy a hranice zůstávají otevřené. Cestující z Prahy mají možnost buď podstoupit 14denní karanténu, nebo předložit negativní test,“ upřesnil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Cestovatelů, turistů a pendlerů z ostatních oblastí ČR se toto opatření netýká. Hranice do Německa zůstávají otevřené, ale probíhají namátkové policejní kontroly ve vnitrozemí. Cestovatelům z Prahy hrozí vysoké pokuty za porušení jednotlivých zemských karanténních nařízení.

Německo zároveň akceptuje výsledky testů pořízených v ČR. Atest musí být v německém či anglickém jazyce. „Doporučujeme všem držitelům negativního testu, aby jej po dobu 14 dnů uchovali pro případnou namátkovou kontrolu ze strany německých orgánů,“ doplnil šéf české diplomacie.



Výše uvedená pravidla jsou platná v celém Německu. Výjimky se ale mohou v jednotlivých spolkových zemích lišit, pro přesné informace v konkrétních regionech proto sledujte webové stránky jednotlivých zastupitelských úřadů ČR v Německu.

Původní zpráva:

Německo se dnes rozhodlo zařadit ČR s ohledem na nepříznivý vývoj koronavirové nákazy v zemi na seznam epidemiologicky rizikových oblastí. To znamená, že při vstupu na území Německa bude požadován platný test na Covid-19 ne starší 48 hodin nebo bude nutné nechat se do 72 hodin otestovat přímo v zemi. Pokud bude test negativní může dotyčný ukončit nařízenou karanténu. Změna nastane po 1. říjnu, kdy bude možné opustit karanténu i s negativním testem až po 5 dnech. Příchozí z rizikových oblastí mají nárok na bezplatný test.



Seznam rizikových oblastí spravuje pod tamním ministerstvem zdravotnictví Institut Roberta Kocha. Rozhodnutí se řídí dvěma základními kritérii. Prvním je překročení hranice 7denního průměru na úrovni 50 nakažených na 100 000 obyvatel. Druhým je pak celková aktuální epidemiologická situace v dané zemi.



Na seznam Německo spolu s Prahou přidalo několik francouzských departementů, dva švýcarské kantony a několik regionů v Chorvatsku a Rumunsku.



Z německé strany nyní stát doporučuje svým obyvatelům, aby se rizikovým oblastem, pokud je to možné, vyhýbali.



Upřesnění:

Německo zařadilo Prahu na seznam rizikových oblastí

Jaké jsou důsledky pro cestování do Německa?

Upřesnění pro cestování do Bavorska – pendleři, tranzit a bezodkladné pracovní důvody

