Karanténa během pandemie posiluje herní vývojáře z Česka a Polska

Nechávat lidi během pandemie doma je výhodné zejména pro růst jednoho odvětví v regionu střední a východní Evropy. Herního průmyslu. Podle agentury Bloomberg Intelligence vyskočil počet hráčů na celém světě od března o 30 %. Nyní se tak jedná o odvětví za 156 miliard dolarů, které bude jen stěží zpomalovat vzhledem k tom, že případy Covid-19 opět prudce rostou. Ale i tak nemá na jen na růžích ustláno.

Část tohoto trhu tvoří 4,2 mld. USD pro designéry a vývojáře v České republice, Polsku a dalších bývalých komunistických státech. Ti mají lokálně čím dál větší váhu a tohoto momentu se také snaží využít. Česká společnost Bohemia Interactive, která prodala 3 miliony kopií své nejprodávanější hry Arma 3, chce vstoupit na burzu poté, co jí letos prudce vzrostly prodeje, uvedl její generální ředitel Marek Španěl v e-mailu pro Bloomberg. Více zde.

Největším titulem varšavského akciového indexu je nyní CD Project, který vydal hru Zaklínač. Jeho akcie letos vzrostly o více než 50 % a jde tak o nejhodnotnější společnost svého druhu v Evropě. Huuuge, vývojář bezplatných mobilních her se sídlem v Polsku, podal 31. srpna prospekt na počáteční veřejnou nabídku akcií. Studio People Can Fly, které pracovalo spolu s Epic Games na hře Fortnite, chce zaměstnat více než 100 nových lidí.

Ostatní firmy zhltly mezinárodními společnostmi. Beat Games, českého tvůrce Beat Saber, koupil v loňském roce Facebook. Warhorse Studios, vývojáře série Kingdom Come, ovládá Deep Silver ze skupiny Koch Media.

„Pokud jste v Polsku nebo jste výrobce her v České republice, můžete dát hru na platformu a může si ji koupit kdokoli na světě,“ řekl Matthew Kanterman, analytik BI z Hongkongu. "Z tohoto pohledu je pro tyto společnosti opravdu snadné mít celosvětovou přítomnost a dostat se nad svou ligu."

Kdo si hraje, nezlobí

Hry z našeho regionu mají celosvětovou stopu. Když v březnu začala v USA pandemie, pustila se fanynka hvězdných válek Toni Moore do videohry s virtuální realitou Beat Saber, která po hráčích vybavených laserovým mečem háže červené a modré elektronické kostky do rytmu popové hudby. Byla to první VR hra na světě, která si získala více než 1 milion uživatelů. "Když byla v březnu a dubnu celostátní karanténa, hrála jsem hodně, prostě jsem musela," řekla tato 36letá matka z Utahu.

Pandemie ale přináší výrobcům her i hráčům problémy. Přestože se největší společnosti těší rychlému růstu, menší a více specializované společnosti mají problémy získat financování, když jsou obchodní show odpískané. A ty jsou pro ně důležitým místem, kde získat kapitál. Vytvořit a doladit videohru trvá běžně roky a jsou k tomu zapotřebí desítky vývojářů, programátorů, hudebníků a grafiků.

Na rozdíl od Polska může být pro některé menší české tvůrce těžší přežít, a to i při zvýšené globální poptávce, uvedl Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývojářů. Karanténa také zbrzdila face-to-face spolupráci. Přístup firem ke kapitálu je problém a je pro ně horší najít si investory, doplnil Barák. Start-upy, které potřebují investice, mohou mít potíže, a to pro ně může být dost blbá situace, uzavřel.

Zdroj: Bloomberg