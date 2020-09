Nový kurzarbeit ještě více znevýhodní osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), například turistické průvodce. Vláda na ně „zapomněla“, jsou již tři měsíce zcela bez příjmu

Vláda se má dnes mimořádně sejít, aby schválila návrh zákona s novými pravidly kurzarbeitu. Do budoucna by tak právě mechanismus tohoto kurzarbeitu měl znamenat, že se pod zaměstnanci v čase ekonomické tísně rozevře jakási „záchranná síť“, placená z peněz daňového poplatníka. Budou ji tedy ze svých daní platit také osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ). Ty však samy s žádnou takovou „sítí“ počítat nemohou. Alespoň pokud by v tuzemské legislativě i nadále platil pořádek uplynulých měsíců.

Řada OSVČ totiž – na rozdíl od zaměstnanců – nyní již tři měsíce nepobírá od stát vůbec žádnou pomoc. Příkladem jsou průvodci turistů. Vzhledem k tomu, že 8. června 2020 doběhlo období, za něž se vyplácely kompenzační bonusy pro OSVČ, jsou nyní dotčené OSVČ, včetně právě průvodců, bez příjmu. Úlevy na sociálním a zdravotním pojištění jim přitom skončily letos koncem srpna.

Turističtí průvodci patří k profesním skupinám, které jsou koronavirovou krizí zasaženy vůbec nejtíživěji. Dokonce více než řada profesních skupin zaměstnanců, kteří přitom mají nárok – a budou mít i nadále – využívat kurzarbeit, ať už v podobě dané programem Antivirus či jiné. Například v hlavním městě Praze klesl letos ve druhém čtvrtletí počet zahraničních návštěvníků meziročně o 97,5 procenta, z 1 849 503 na 45 730 osob, jak plyne ze statistiky agentury Czech Tourism. Na průvodce neblaze doléhá také rušení kongresů či veletrhů.

Průvodci tedy představují příklad profesní skupiny, na níž se z hlediska legislativy záchranných ekonomických opatření jaksi „zapomíná“. Přitom stát v rámci programu Antivirus přispívá na mzdu takřka 800 tisícům zaměstnanců.

Profesní skupiny OSVČ, jako jsou turističtí průvodci, nejsou pro politiky zajímavé. To proto, že jsou roztříštěné a nestojí za nimi žádná mocná lobbistická organizace, jakou představují například odbory. Dle kvalifikovaného odhadu samotného Sdružení průvodců jich dnes v ČR působí zhruba 4500. Podstatná část z nich však byla nucena od 1. září letošního roku svoji činnost ukončit, a to zejména kvůli nutnosti opět hradit sociální a zdravotní pojištění při pokračujícím výpadku příjmu.

Pro srovnání, na Slovensku hradí stát za průvodce sociální a zdravotní pojištění a průvodce pobírá měsíčně částku zhruba 540 eur do konce roku 2020, přičemž se projednává prodloužení do 1. dubna 2021.





Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Hlavní ekonom, Trinity Bank