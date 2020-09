16. h - US akciové trhy rostou o korigují předchozí propady. Tesla +5%, Apple +2,4%

US akciové trhy krátce po otevření řádného obchodování rostou ve snaze korigovat částečně předchozí silné propady z několika posledních seancí.Prestižní DJIA roste o necelé 1%, širší S&P 500 o 1.3_ a technologick7 Nasdaq o 1.9_. Technologický Nasdaq včera ztrácel přes 4% a za poslední 3 seance celkově odepsal cca 10%. I tak je od březnového dna o 63% výše. Tesla odepsala 21% a hlavní technologické tituly ztrácely od 2 do 7%.Dnes Tesla posiluje o v9ce jak 6.5%, Apple si zatím připisuje přes 3%.Začínají se objevovat hlasy, že současný propad technologií by mohl mít podobnost s prasknutím dot.com bubliny v roce 2000. Jiné hlasy naopak upozorňují, že všechny faktory vedoucí k předchozímu překotnému růstu technologií i nadále přetrvávají a růst bude proto po pauze pokračovat.Šestice největších technologických firem v podobě Apple MSFT , Amazonu, Alphabetu, Facebooku Tesly během posledních 3 seancí odepsala více jak 1 bilión USD z předchozí tržní kapitalizace.Nepříznivě dnes působí oznámení britské AstraZeneca, že přerušuje klinické testy vakcíny proti Covid-19 poté, co jeden z testovaných dobrovolníků zaznamenal nevysvětlitelné zhoršení jeho stavu.Nepříznivě lze vnímat také zrušení spojení LVMH s Tiffany za cca 16 mld. USD