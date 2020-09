Ceny potravin v globálním měřítku kvůli koronavirové pandemii rostou. V Číně o 11%

Podle statistik Food and Agriculture Organization of the United Nations globální ceny potravin v globálním měřítku rostou. Hlavním motorem růstu je přitom koronavirová pandemie a její negativní ekonomické a sociální dopady. Podle FAO růst cen potravin vytváří v některých oblastech tlak na dostupnost potravin.Růst cen kromě pandemie podporuje také oslabování dolaru Ceny potravin v Číně v srpnu meziročně stouply o 11,2%. Z toho například ceny vepřového stouply meziročně o 52,6%. Kvůli nepříznivému vývoji počasí ceny zeleniny meziměsíčně stouply o 6,4%, ceny vajec se zvýšily o 11,3%: