Diváci i školáci už vyhlíží Jeden svět Plzeň

Ilustrační grafika

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět slaví v Plzni letos dvacáté výročí. Po nuceném zrušení v jarních měsících z důvodu pandemie koronaviru se jeho realizátoři rozhodli uspořádat jej v náhradním termínu od 7. do 10. října. Tématem letošního ročníku zůstává pod heslem „až naprší a uschne“ klimatická změna, a to nejen v globálním rozměru, ale i na lokální úrovni, která se týká každého člověka. Organizátoři připravili také předfestivalové akce, kdy vstup na ně je zdarma, ale také se diváci mohou těšit na debaty po filmech i další doprovodný program. Základní a střední školy se již mohou hlásit na školní projekce.

Ilustrační foto: Hledání ztracené tmy

První akce festivalu Jeden svět v Plzni zavede diváky do prostoru Staré synagogy v Plzni. V úterý 22. září od 19 hodin je čeká promítání snímku Tomáše Koska Hledání ztracené tmy o aktuální problematice světelného smogu. „Od 20 hodin naváže na snímek komentovaná vycházka s názvem Za světlem, kterou nás provede Lukáš Houška z projektu Vizuální smog v Plzni. Projdeme se Plzní a podíváme se, jak svítí do noci. Zabývání se tématem světelného smogu vnímáme jako důležité z hlediska životního prostředí,“ pozvala na akci Andrea Vernerová, hlavní koordinátorka festivalu v Plzni.

Ilustrační foto: Ahoj, robote

O den později 23. září od 18 hodin jsou diváci zváni taktéž do prostoru Staré synagogy na projekci německého dokumentu Ahoj, robote. Ten se zaobírá tematikou humanoidních robotů, kteří se stále více začleňují do života na planetě, vkrádají se do osobních životů lidí a pomáhají jim se vypořádat s osamělostí. Ujít by si návštěvníci neměli nechat ani následnou debatu s Martinou Kupilíkovou, ředitelkou Centra robotiky.

Předfestivalové akce diváky zavedou také do Korandova sboru ČCE v Plzni, kde se 2. října od 18:30 hodin uskuteční prohlídka s historikem architektury Petrem Klímou, na kterou naváže projekce kanadsko-švédského filmu Vylidněno. Ten se zaměřuje na situaci, která se objevuje v řadě velkých měst po celém světě – raketově rostou ceny nájmů, ale nikoli příjmy, centra měst se vylidňují. Finanční skupiny zjistily, že v nemovitostech lze výhodně ukládat kapitál. A radnice jen obtížně hledají způsob, jak tento celosvětový trend zvrátit. Hosty následné diskuse budou Jitka Kylišová, sociální pracovnice z organizace Člověk v tísni, a Karolína Kripnerová, architektka ze spolku Architekti bez hranic. Akce proběhne v rámci Dne architektury Plzeň, který pořádá spolek Pěstuj prostor.

Jeden svět Plzeň již rozběhl také přihlašování na dopolední projekce pro školy. Pro ty je připraven výběr filmů, které zaujmou všechny věkové kategorie. Pro žáky základních škol to jsou tři pásma krátkých filmů pokrývající širokou škálu témat, od šikany přes rodinné vztahy až po životní prostředí. Pro středoškoláky jsou přichystány dva krátké a tři celovečerní filmy. Vstupné je 50 korun a pedagogové mají vstup zdarma. Je třeba, aby se školy na projekce dopředu přihlásily u Miroslavy Haplové, telefon 777 787 373 nebo e-mailem skoly.plzen@jedensvet.cz.

Více informací naleznou zájemci na:

www.jedensvet.cz/plzen

Editace textu: Adriana Jarošová