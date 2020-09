Rozbřesk: Německé automobilky tlačí marně na šrotovné, ve hře je kapitálová pomoc

Německé automobilky začínají volat po znovuzavedení šrotovného a po kapitálových injekcích státu. Výroba německých automobilek je stále zhruba 40 % pod maximy z let 2017 a 2018 a i když jsou v posledních měsících nové objednávky zase vzhůru, na rychlý obrat k lepšímu to zatím nevypadá. Německá vláda zatím odolávala zavedení šrotovného na jiné typy vozidel než elektromobily. A to platí i po včerejší schůzce šéfů automobilového průmyslu se zástupci vlády. Na rozdíl od roku 2009 tak zatím německé automobilky marně čekají na výraznější vzpruhu, a především subdodavatelské řetězce začínají mít vážnější potíže. Zástupci německé vlády tak na včerejší schůzce slíbili, že se pokusí vymyslet, jak jim eventuálně kapitálově pomoci.



Pro Německo je přitom autoprůmysl podobně významný jako pro Česko. Dohromady se subdodavateli tvoří automobilky skoro 10 % německého HDP a zaměstnávají skoro milion Němců. Navíc skoro 40 % výdajů na vědu a inovace mají na svědomí právě automobilky. Slabá poptávka spojená s pandemií COVID 19 v kombinaci s globálním převisem nabídky a přechodem na elektromobilitu jsou však pro celé odvětví velkou zatěžkávací zkouškou.



Pokud by bylo zavedeno klasické šrotovné, bezesporu by z toho profitovaly nejen německé automobilky. V roce 2009 podpora v celkovém objemu 5 miliard euro zvýšila prodeje aut skoro o 30 %. Podobný impuls by měl i tentokrát výrazné okamžité pozitivní dopady na Česko – vedle přímého dopadu na výrobce dopravních prostředků (dopad na produkci by mohl být plus 5 až 10 %), by pozitivní efekt pocítili i čeští výrobci kovů, gumárenský průmysl, výrobci plastů a elektrických zařízení.



Takový program si však zatím těžko představit – znamenal by obrat v politice německé vlády o 180 stupňů a odklon od tlaku na přechod k elektromobilitě. Nic takového i podle výsledku včerejší schůzky zatím Angela Merkelová neplánuje.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Masivní propad amerických akciových trhů drží v defenzivě i českou korunu. Česká měna se tak obchodovala v okolí 26,50 EUR/CZK a nepomohla ji příliš ani o něco lepší čísla z českého průmyslu. Tento týden nás z důležitých domácích čísel ještě čeká ve čtvrtek inflace, která by měla zůstat na relativně vysokých úrovních nad 3 %. Na druhou stranu pro obchodování s korunou bude asi ve finále důležitější, zda bude pokračovat korekce na akciových trzích...



Zahraniční forex

Eurodolar se stále tlačí jižním směrem, když ve hře je několik faktorů, které tlačí negativní korekci. Za prvé, globální akciový výprodej nahrává tradičně spíše dolaru, za druhé blíží se čtvrteční zasedání ECB a s ním strach, že banka politiku dále uvolní a konečně euru (samozřejmě ještě více libře) nevoní nové peripetie při vyjednávání o brexitu.

Dnešní makro kalendář je prázdný, a tak výše uvedené faktory trápící eurodolar mohou přetrvat i dnes.



Ropa

Výplach na akciových trzích a narůstající averze k riziku včera semlely ropu Brent, která během dne odepsala více než 5 % a poprvé od června se propadla pod úroveň 40 USD/barel. Ze strany tržních fundamentů pak výraznější negativní impuls stále nepřichází, byť náznaky toho, že fyzický trh mírně oslabuje (časové spready jsou hlouběji v tzv. contangu), jsou čím dále evidentnější. Pokud by měla cena ropy dále padat, pak bude klíčové sledovat reakci ze strany aliance OPEC+. Ta by byla nejprve v podobě verbálních intervencí, výraznější tlak na cenu ropy by však opodstatňoval také reakci v podobě hlubších těžebních omezení.



Akcie

Americké akciové trhy zakončily první den nového týdne po prodlouženém víkendu velkým výprodejem. Indexy propadly o více než dvě procenta a pokračují tak v podobném poklesu jako v posledních dnech. Samotný S&P 500 oslabil o 2,8 % na úroveň 3331 bodů. Pod tlakem byly opět tituly z technologického sektoru, které zatlačily Nasdaq o více než čtyři procenta níže. Alphabet včera odepsal 3,6 %, Amazon 4,4 %, Facebook 4,1 % a například Microsoft 5,4 %. Ještě o něco hůře se vedlo Applu, jehož akcie oslabily o 6,7 %. Propadlíkem dne byla Tesla, která odepsala 21,1 % a jen za září už ztratila 35 %. Velké zisky naopak vykázala společnost Nikola, jejíž akcie posílily o 40,8 %. Index Dow Jones oslabil o 2,3 %, S&P 500 o 2,8 % a Nasdaq o 4,1 %.