Goldman Sachs: Deset důvodů, proč by trhy mohly jít ještě nahoru. Změna vyhrazena

Deset důvodů, proč by býčí trh měl ještě pokračovat, vidí hlavní analytik globálních akciových trhů v Goldman Sachs Peter Oppenheimer. Technologické tituly si minulý týden prošly propadem a někteří aktéři a pozorovatelé se začali obávat, že mohlo jít o začátek něčeho většího. Výprodej ostatně pokračovat i v úvodu úterní seance po třídenní sváteční přestávce na Wall Street. Prodávaly se akcie Tesly a jiných technologických těžkých vah. Náladě nepomáhalo ani americko-čínské napětí a obavy z trnitého uzdravování ekonomiky.

Oppenheimer svoje „desatero“ pro býčí trh sám doprovází výhradami.

1. Nacházíme se v klasické fázi „naděje“ nového investičního cyklu, který přichází bezprostředně po hluboké recesi. Tato první fáze je obvykle nejsilnější a to vysvětluje dosavadní letošní zisky.

2. Ekonomické zotavování vypadá trvaleji s tím, jak se zvýšila pravděpodobnost nalezení vakcíny

3. Ekonomové „goldmanů“ nedávno sami revidovali svoje ekonomické prognózy. Zbytek Wall Street by měl následovat

4. Ukazatel býčího trhu, který sestavuje Goldman Sachs, byl loni zvýšený a nyní poukazuje na nízké nebezpečí výplachu, i když valuace jsou vysoko.

5. Centrální banky a vlády budou nadále ekonomikám a trhům poskytovat podporu, čímž snižují riziko pro investory.

6. Riziková prémie akciového trhu, tedy čekávaná návratnost akcií vůči dluhopisům, se má kam snižovat. Propad dividendových výnosů totiž už od finanční krize nedržel krok s „neúnavným“ poklesem dluhopisových výnosů.

7. Záporné úrokové sazby jsou pro akcie oporou. Pokračování politiky nulových nominálních sazeb společně s prodlouženou prognózou ze strany bank vytvářejí „prostředí výrazněji záporných úrokových sazeb“. To by během zotavování mělo podporovat rizikovější aktiva jako akcie.

8. I když inflace by v blízké a střední budoucnosti nějak význačněji růst neměla, „akciové trhy mohou nabídnout mnohem účinnější zajištění proti nepředvídaným cenovým výkyvům“.

9. V porovnání s firemním dluhem vypadají akcie levně, především pokud jde o firmy se silnou rozvahou.

10. Digitální revoluce a to, jak bude transformovat ekonomiku a akciové trhy, se má ještě kam ubírat. Podle Oppenheimera by se celý trh, včetně technologických titulů, mohl zkorigovat, pokud ekonomika zpomalí. „Avšak vzhledem k tomu, že řada těchto firem vytváří značnou část hotovosti a mají silnou rozvahu, se také považují za relativně defenzivní a mohly by nadále outperformovat, a to i v případě tržní korekce,“ uvedl také.

Bohužel, celá teze ve prospěch dalšího růstu má také svoje rizika. Akcie by například mohly spadnout, kdyby se začalo zadrhávat zotavování, které je zabudované do cen. „V tomto případě vidíme prostor ke korekci možná až 10 % s tím, jak budou investoři přehodnocovat růstový směr během následujících několika měsíců,“ napsal také analytik podle serveru MarketWatch.

Zdroj: Reuters, MarketWatch