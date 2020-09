Jak vést databázi kontaktů ve firmě? Tipy pro asistentky

Firemní kontakty by měly být přístupné pouze povolaným osobám, měly by být aktuální a snadno dostupné. Výhodou je, když je jejich správa co nejjednodušší. A jak tedy správně vést firemní databázi kontaktů?

Chcete-li ovládnout tuto disciplínu, musíte se naučit spravovat firemní databázi kontaktů co nejlépe a nejefektivněji. V opačném případě se tato nenápadná činnost stane žroutem vašeho času a energie. Pro lepší ovládání existuje řada šikovných nástrojů, organizaci kontaktů můžete ale spravovat i ve svém počítači.

