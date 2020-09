Graf dne: Libra klesá kvůli Brexitu už pátou seanci v řadě

Tvrdá vyjednávací taktika Borise Johnsona o Brexitu si začíná vybírat svoji daň na britské měně. Pár GBPUSD ztrácí už pátou seanci v řadě, když se dnes přiblížil úrovni 1,3000. Jedná se o nejdelší řadu poklesů od května. Johnson pohrozil opuštěním rozhovorů o nové obchodní dohodě s EU, přestože "hard" Brexit by poškodil ostrovní ekonomický růst i zaměstnanost. Na libru však mělo negativní dopad také vyjádření hlavního ekonoma BoE Andyho Haldana, který se vyslovil proti pokračování programu na podporu zachování výše mezd. Dle jeho vyjádření by pokračující podpora znamenala oddálení tolik potřebné restrukturalizace britské ekonomiky. Britskou měnu může v následujících týdnech dále tížit absence dohody o Brexitu, pokud nebude uzavřena, a úroveň 1,30 by tlak medvědů nemusela ustát.

Libra ztratila na páru s USD v posledních seancích stovky pips. Hlavním důvodem je zatím neúspěšné vyjednávání o Brexitu. Zdroj: Bloomberg