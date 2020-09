Informace k návratu do Ruska pro vysoce kvalifikované specialisty (VKS) a odborníky na nastavení zahraničních strojů

08.09.2020 / 13:37 | Aktualizováno: 08.09.2020 / 15:43

Rusko má stále uzavřené hranice pro cizince a vstoupit na území RF mohou pouze osoby spadající do některých kategorií výjimek. Podle nařízení Vlády Ruské federace č.1671-p ze dne 25.6.2020 se mohou na území RF vracet také vysoce kvalifikovaní specialisté a odborníci podílející se na úpravách a údržbě zařízení vyrobených v zahraničí. V obou případech je nutné zažádat o povolení vstupu do RF. Článek shrnuje informace k postupu podání žádosti, k době vyřízení, k potřebným dokumentům k doložení a přináší odpovědi na často pokládané otázky od společností usilující o návrat jejich odborníků do Ruska.