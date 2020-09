Yardeniho vize dalšího boomu

Známý investor a ekonom Ed Yardeni se před několika týdny na svém blogu zamýšlel nad tím, zda americká ekonomika nesměřuje opět k boomu dvacátých let, podobně, jako se to stalo v minulém století. Yardeni nyní dodává, že tomu může pomoci zejména vývoj v oblasti biotechnologií, robotiky, automatizace, umělé inteligence a nanotechnologie. K tomu se přidávají inovace ve 3D tiskárnách a výrobě elektromobilů, baterií, kvantových počítačů a blockchainu. Jaká je další Yardeniho vize?



Investor píše, že v minulosti nové technologie změnily způsob využívání lidské i zvířecí síly. Zvýšila se rychlost u činností, které byly příliš pomalé – například orba pomocí koňů. Došlo k automatizaci aktivit, které vyžadovaly mnoho pracovníků, zvýšila se produktivita, specializace lidské činnosti. Stále šlo ale o aktivity prováděné rukama, o hrubou lidskou práci. Dnešní změny se podle Yardeniho liší v tom, že probíhají na úrovni práce lidské mysli. Jinak řečeno, „je to o technologiích, které dělají to, co mozek, ale rychleji a přesněji.“



Yardeni jmenuje několik „výborných technologií , které stojí na samém počátku svého rozšiřování a které by měly zvýšit produktivitu a prosperitu“. Řadí sem vzdělávání na dálku, práci z domova a zábavu z pohodlí domova. Nové technologie to vše umožňují a jejich rozšíření napomáhá i pandemie. I po jejím konci ale podle Yardeniho mohou firmy „říci svým zaměstnancům, aby pracovali z domova“. Takový krok by eliminoval čas nutný na cestování , zvýšil celkovou produktivitu a v neposlední řadě by snížil náklady na kanceláře ve městech.Yardeni dále zmiňuje telemedicínu využívající virtuální technologie , robotiku, automatizaci a 3D výrobu. Poukazuje například na článek v National Geographic, podle kterého nyní roste poptávka po robotech. Příkladem může být Walmart, který začal používat roboty pro ukládání zboží do regálů a úklid prodejních prostor. V Izraeli jsou zase roboti používáni pro ostrahu hranic , jinde pomáhají se socializací autistickým dětem. Článek v engineering.com zase hovoří o společnosti Mighty Buildings, která používá prefabrikáty a 3D tisk při stavbě domů a výrazně tím zvyšuje celkovou produktivitu své práce Yardeni také zmiňuje článek ve Forbesu, který píše o deurbanizaci vyvolané pandemií. Následně kvůli tomuto procesu roste počet aut v rodinách žijících na předměstích a na venkově, protože tito lidé nemají jinou možnost cestování . V mnoha oblastech to podle článku vyvolává problém s dopravními zácpami a znečištěním. Yardeni dodává, že tento proces by mohl podpořit přechod na elektromobilitu a samořídící auta s umělou inteligencí. A řada popsaných procesů a změn pak bude záviset na rozvoji baterií, přesněji na zvyšování jejich kapacity.Zdroj: Blog Eda Yardeniho