?? US100 klesá pred kľúčovým obchodovaním na Wall Street ??

Global equity markets pull back ahead of Wall Street session

Globálne akciové trhy opäť klesajú pred kľúčovým obchodovaním na Wall Street. Bude to prvé americké obchodovanie po dlhom víkende a prvé po tom, čo Tesla nebola zahrnutá do rebalansovania S&P 500. Americký výrobca elektrických vozidiel sa údajne v predobchodnej fáze obchoduje o približne 10% nižšie v porovnaní s piatkovými uzatváracími cenami. US100 sa dnes obchoduje o 1,2% nižšie. Obchodníci by mali očakávať zvýšenú volatilitu okolo 15:30, keď sa začne obchodovanie na Wall Street.

US100 klesá pod podporu na úrovni 11 400 bodov pred rozhodujúcim obchodovaním na Wall Street. Zdroj: xStation5