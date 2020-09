Wall Sreet 8.9. - úvod zkráceného týdne umocňuje silné poklesy z týdne minulého, Tesla přišla o 21%!, FAANG odepisují od 2-7%

US akciové trhy zahájily zkrácený týden dalším poklesem, který dále stupňuje prodejní korekci z druhé poloviny minulého týdne. Včera byly US akciové trhy zavřené kvůli svátu Labor Day.



Prestižní DJIA ve finále odepsal přes 600 bodů respektive 2,3%, širší S&P 500 ztratil 2,8% a technologický Nasdaq si přisadil ztrátou ve výši 4,1%. Nasdaq během posledních 3 seancí oslabil o více jak 10%.



Minulý týden byl nejhorším za posledních 5 měsíců. Trhy minulý týden podlehly odlivu zájmu a vybírání zisků z technologického sektoru. Nasdaq Composite minulý týden oslabil o 3,3%, což byl nejhorší týdenní výsledek od 20. března. DJIA minulý týden odepsal 1,8% a S&P 500 o 2,3%, což byly největší poklesy od letošního června.

Propadákem dne byla Tesla s oslabením o plných 21,1%, akcie Facebooku a Amazonu klesly o více jak 4%, Microsoft oslabil o 5,4% a Apple o 6,7%. Alphabet přišel o 3,6%, Netflix o 1,8%.

Pod silným tlakem byli výrobci polovodičů v reakci na rostoucí napětí mezi USA a Čínou v tomto segmentu. Akcie Nvidia a Micronu klesly o 5,6 respektive 3,2%, Applied Materials odepsala téměř 9%, AMD 4%.



Část trhu od poloviny minulého týdne považuje ocenění mnoha technologických firem za neudržitelné. Nasdaq od březnového dna posiloval o více jak 70%. Prostor pro korekci tu tedy rozhodně je. Podle některých komentářů by ale neměla být nějak zásadní, protože všechny faktory, které způsobily extrémní růst zájmu o technologie budou i nadále přetrvávat. Někteří analytici nicméně očekávají možnost celkové korekce o cca 10%.



US trhy se snažily také zohlednit aktuální vývoj koronavirové situace ve světě a v USA, rostoucí napětí ve vztazích s Čínou a blížící se prezidentské volby, do kterých zbývá již pouze několik málo týdnů.



Negativně působí také prohloubení poklesu HDP Japonska ve 2Q v rámci revize z 27,8 na 28,1%.