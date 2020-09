15,45 h - US trhy v úvodu zkráceného týdne umocňují silné poklesy z minulého týdne , Tesla ztrácí 15%, FAANG odepisují kolem 3%

US akciové trhy krátce po otevření řádného obchodování výrazně oslabují a navazují tak na propady k druhé poloviny minulého týdne. Včera byly US akciové trhy zavřené kvůli svátu Labor Day.



Prestižní DJIA v úvodu dne oslabuje o necelá 2%, širší S&P 500 cca 2,3% a technologický Nasdaq o více jak 3,5%.

Minulý týden byl nejhorším za posledních 5 měsíců. Trhy minulý týden podlehly odlivu zájmu a vybírání zisků z technologického sektoru. Nasdaq Composite minulý týden oslabil o 3,3%, což byl nejhorší týdenní výsledek od 20. března.

DJIA minulý týden odepsal 1,8% a S&P 500 o 2,3%, což byly největší poklesy od letošního června.



Výrazně o cca 15% oslabují akcie Tesly, akcie FAANG oslabují vesměs o cca 3%, Nvidia oslabuje o 5%, SoftBank ztrácí 7%. Pod silným tlakem jsou výrobci polovodičů v reakci na rostoucí napětí mezi USA a Čínou v tomto segmentu.



Část trhu považuje ocenění mnoha technologických firem za neudržitelné. Nasdaq od březnového dna posiluje o více jak 70%. Prostor pro korekci tu tedy rozhodně je. Podle některých komentářů by ale neměla být nějak zásadní, protože všechny faktory, které způsobily extrémní růst zájmu o technologie budou i nadále přetrvávat.



Index tržní volatility Cboe VIX v pátek dosáhl úrovně 38,28 bodu, což bylo nejvýše od poloviny června.



US trhy se budou snažit zohlednit aktuální vývoj koronavirové situace ve světě a v USA, rostoucí napětí ve vztazích s Čínou a blížící se prezidentské volby, do kterých zbývá již pouze několik málo týdnů.



Negativně působí také prohloubení poklesu HDP Japonska ve 2Q v rámci revize z 27,8 na 28,1%.