Damodaran: Je štěpení akcií příležitostí?

„Jsem hrdý na svou kreativitu, když jde o nalezení nějaké hodnoty v téměř jakémkoliv kroku, který činí korporace. Ale musím se přiznat, že co se týče štěpení akcií, jsem v koncích.“ Takto komentuje známý valuační odborník Aswath Damodaran štěpení akcií, ke kterému přistupuje společnost Apple a Tesla. Přirovnává vše k rozřezání pizzy na více kousků s tím, že „pokud se vám zdál Apple příliš drahý při ceně 500 dolarů za akcii, bude se vám zdát příliš drahý při ceně 125 dolarů za akcii poté, co místo jedné akcie nyní existují čtyři.“ Profesor financí má ale přece jen pár dodatečných komentářů.



Damodaran připouští, že teoreticky může štěpení akcií působit jako faktor, který společnost posune do většího zájmu médií a investorů. Ti tak mohou zjistit, že akcie jsou a byly podhodnocené a štěpení tedy poslouží jako katalyzátor, který vede k objevení skryté hodnoty a růstu cen na trhu. Tento mechanismus je ovšem relevantní u analytiky opomíjených společností a ne u firem, jako je Tesla či Apple. Opak platí u firem jako Marten Transport – ta ohlásila štěpení na konci července poté, co cena její akcie tři roky stagnovala.



Damodaran také míní, že štěpení akcií může ovlivnit likviditu daného titulu a následně i cenu. Jenže podle jeho názoru podobný argument spíše platí u reverzního štěpení , kdy cena klesne na velmi nízké úrovně a „pět nebo deset akcií je pak zabaleno do akcie jedné“. Takový krok totiž může snížit transakční náklady a pak je relevantní i argument týkající se likvidity. Svou roli při štěpení ale může hrát to, že se akcie stane dostupnější pro ty, kteří nemohou provádět nákupy za větší částky. A podle Damodarana může hrát určitou roli i psychologie: Někdo se může obávat toho, že když akcie Applu vzrostly během relativně krátké doby na vysoké hodnoty, štěpením snížená cena může tyto obavy zmenšit, i když pro to není žádný logický základ.„Pokud jste investorem, pak by nic, co se stalo na konci srpna, nemělo měnit váš pohled na tyto firmy . Jinak řečeno, pokud jste se domnívali, že akcie Tesly a Applu byly příliš drahé, budete si to myslet i dál bez ohledu na štěpení a bez ohledu na hovory o zahrnutí Tesly do indexu S&P 500. Pokud jste věřili, že akcie jsou podhodnocené a štěpení vytáhne jejich cenu výš, budete pravděpodobně zklamáni, protože jde o dvě z nejsledovanějších akcií na trhu,“ míní Damodaran. Dodává však, že pokud je někdo namísto investorem spíše traderem, může štěpení posílit aktuální momentum akcie a trader toho může využít.Ani takový přístup ale není bez problémů, protože „momentum je prchavé“. Damodaran vše uzavírá s tím, že on sám „zůstává stranou , protože není dobrým traderem“. A skeptikem je i ohledně „post mortem“ vysvětlování toho, proč se daná akcie pohnula tím či oním směrem.Zdroj: Blog Aswatha Damodarana