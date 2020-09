Vývoz z Německa postupně oživuje, dostat se před koronaměsíce ale potrvá

Vývoz z Německa se v červenci zvýšil proti červnu o 4,7 procenta, zůstává ale hluboko pod předkrizovou úrovní. Uvedl to dnes německý statistický úřad. Výsledek naznačuje, že největší evropská ekonomika se bude z dopadů koronaviru vzpamatovávat jen pomalu. Dovoz vzrostl pouze mírně, a to o 1,1 procenta. Obchodní přebytek po očištění od sezonních vlivů tak vystoupil na 18 miliard eur (477,1 miliardy Kč).



Hodnota vyvezeného zboží v červenci činila 102,3 miliardy eur (2,7 bilionu Kč), což je meziročně o 11 procent méně a o 12,1 procenta méně ve srovnání s letošním únorem, kdy ještě nezačala platit omezení kvůli šíření koronaviru.



Zveřejněné údaje podporují názory, že se ekonomika už ve druhém kvartálu vrátila k růstu. Výraznějšímu oživení ale brání slabá poptávka ze strany některých klíčových obchodních partnerů, jako jsou Spojené státy, které se s pandemií stále obtížně potýkají.



Vývoz do USA byl v červenci meziročně o 17 procent nižší. Do Číny, která se z epidemie vzpamatovává rychleji, se z Německa vyvezlo jen o 0,1 procenta méně zboží, upozornila agentura Reuters.



Před přílišným optimismem ohledně dnešních čísel varuje analytik společnosti ING Carsten Brzeski. Vývoz z Německa podle něj stále čelí strukturálním potížím a napětí v obchodních vztazích, dále brexitu, dopadům ochromených globálních dodavatelských řetězců i problémům partnerů při potírání koronaviru.



Vývoz je spolu se soukromou spotřebou jedním z pilířů německé ekonomiky. Německá vláda odhaduje, že ekonomika letos klesne o 5,8 procenta, což by byl nejhorší propad od druhé světové války.

Oživil také vývoz ze Slovenska

Objem slovenského exportu v červenci v meziročním srovnání druhý měsíc po sobě vzrostl. Obchodní bilance země, kterou na jaře ovlivnily dopady pandemie nemoci covid-19, zároveň dosáhla druhého nejvyššího přebytku v letošním roce. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil slovenský statistický úřad.



Celkový vývoz ze Slovenska se v červenci v porovnání se stejným obdobím loni zvýšil o 0,8 procenta na 5,88 miliardy eur (155,5 miliardy Kč). Dovoz naopak o 8,9 procenta klesl a dosáhl 5,55 miliardy eur (146,8 miliardy Kč).



Přebytek zahraničního obchodu Slovenska tak v červenci činil 332,7 milionu eur (8,85 miliardy Kč). V porovnání s červnem přebytek obchodní bilance ale klesl o více než polovinu.



Výrazný propad zaznamenal zahraničí obchod Slovenska hlavně v dubnu a v květnu, tedy v době karanténních opatření, kdy přerušily výrobu i slovenské továrny čtyř automobilek. Automobilový průmysl byl v době předchozího ekonomického růstu jedním z hlavních motorů slovenské ekonomiky.