Domácí průmysl a především auta hlásí V(ictory)

A poslední graf k průmyslu : nové objednávky. U nich podniky hlásí pokles o necelé 4% meziročně. Ve stejném čase po finanční krizi podniky hlásily pokles objednávek v řádu 20-30%. A tak to pokračovalo další měsíce. Takže podniky nevidí stejný propad poptávky jako tehdy. Proto by nemusely tolik škrtat investice . Respektive, pokud by vláda správně namotivovala firmy investovat, tak teď je mnohem větší šance, že to zafunguje, než byla v roce 2009.Dramatickým rozdílem oproti finanční krizi nejen fakt, že centrální banky a vlády pomáhají ekonomikám více, ale především většina peněz tentokrát neskončí ve finančním sektoru (protože tohle není finanční krize), ale v reálné ekonomice . Dobře je to vidět například na vývoji širších peněžních agregátů, které rostou rychleji ( USA ), respektive neklesají (EMU).