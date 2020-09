České značky Alpine Pro a Škoda na prestižním veletrhu v Pekingu

08.09.2020 / 04:27 | Aktualizováno: 08.09.2020 / 04:31

Česká republika se prezentuje na veletrhu zimních sportů v Pekingu. Již pátého ročníku World Winter Sports (Beijing) Expo se v rámci českého národního stánku účastní společnosti Alpine Pro a Škoda Auto.



Prestižní veletrh se v Pekingu koná od roku 2016 a jeho existence souvisí s úspěšnou kandidaturou Čínské lidové republiky na pořádání zimních olympijských her v roce 2022. Renomovaný výrobce oblečení, obuvi, doplňků a příslušenství, společnost Alpine Pro, se expa účastní každým rokem. Tato česká společnost působí v Číně dlouhodobě a mezi její obchodní partnery patří i lyžařská střediska, kde se v únoru 2022 odehrají olympijská klání. Osobní automobily značky Škoda jsou na místním trhu také velmi dobře známy. Jsou zde vyráběny v několika modelových řadách ve spolupráci s místními partnery.

Letošní veletrh je součástí druhého ročníku China International Fair for Trade in Services, jež potrvá do středy 9. září. Je první velkou mezinárodní akcí zaměřenou na propagaci obchodní spolupráce, konanou od propuknutí pandemie Covid-19 za přítomnosti vystavovatelů i návštěvníků,. Mezinárodní účast, včetně české, je však limitována stále trvajícími cestovními restrikcemi pro cesty do ČLR.

Ladislav Horák, vedoucí obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Pekingu