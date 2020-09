Papír, kam se jen podíváš, i žlutý kov musí neustále odolávat tomuto náporu

V dnešním nejistém světě, který se neustále mění, je plný hrozeb a nepředvídatelných situací, hraje zlato stále větší roli. Velcí investoři, světové banky napříč celý světem a běžní investoři obracejí stále více svou pozornost ke žlutému kovu, který představuje určitou ochranu, bezpečné místo pro uchování bohatství. Jeho stálost je podložena a utužena tisíciletou historií.

V současnosti jeho role stále nabývá na významu, koneckonců dokazuje to chování samotných investorů, kteří svá bohatství přesouvají právě do zlatých rezerv. Není to ovšem jen fyzické zlato, po němž stoupá poptávka. Mnohem více se točí v obchodech se zlatem papírovým - dokonce větší množství, než je vůbec k dispozici.

Zde je pár informací, které ilustrují poměr mezi těmito dvěma zlatými "skupenstvími" (fyzický vs. papír). V dnešní době můžeme říci, že fyzické zlato "bojuje" proti fiat měnám a tištění ničím nekrytých papírků. Tento boj proti záplavě papíru započal po konci zlatého standardu v roce 1971 a nabírá stále více na síle. Svět se již v papíru utopil a hladina neustále stoupá a dotýká se i žlutého kovu.

Není to bohužel jen boj fyzického kovu (pravých peněz) proti potištěným papírkům centrálních bank. Trh fyzického kovu se rovněž potýká s papírem (papírové zlato) a ten bohužel zasahuje do vývoje ceny. V papírovém zlatě se ročně zobchoduje takové množství, které se fyzicky nevytěžilo za celou historii lidstva a tedy vliv na vývoj ceny je značný. Je to rovněž střetnutí dvojího myšlení. Spekulace na vývoj ceny nebo uchování pravé hodnoty ve fyzické formě, která tu je tisíce let.

Můžeme zde zahrnout různé nepřidělené, sdružené zlaté účty, těžařské akcie, burzovní fondy obchodované na burze (ETF), zlaté futures atd.

Papírové zlato s sebou přináší riziko protistrany, tedy za Vaše aktivum je zodpovědný někdo další. Daná strana musí zůstat solventní, aby i tato investice měla a udržela si svou hodnotu. To zde nejde vůbec zaručit. Musíme zde spoléhat na plynulost a četnost dodávek, dostatečné množství zlata, které by pokryly investice jednotlivých investorů atd. Riziko je velmi vysoké. Je krásné někde mít určité množství daného kovu, ale v podstatě stále nemáte nic. Nikdo Vám nezaručí, že daný fyzický kov dostanete, když dojde na lámání chleba. V podstatě, kdo dřív přijde, ten dřív mele. U každé investice do drahých kovů musí padnout otázka, zda chcete spekulovat, či uchovat pravou hodnotu. Od toho se pak odvíjí výběr investice, zda jít cestou papírového nebo fyzického kovu. To se musí rozhodnout každý sám.

Největším trhem se zlatem na světě je Londýn, jenž je zároveň světovým centrem tzv. OTC obchodování (OTC, Over-the-counter, je typ obchodování, které neprobíhá pod záštitou oficiální instituce, je tedy mimoburzovní, bez dohledu a podmínky si tak dojednávají sami obchodníci přímo mezi sebou). Množství zlata, které je uloženo v Londýně, představuje asi 6 500 tun a z tohoto množství nejvíce v Bank of England cca 75 %.

Denně je v Londýně zobchodováno cca 6 000 tun zlata, za rok téměř 1,5 mil. tun. A tedy pro představu, roční těžba zlata činí cca 3 – 3 500 tun / rok, za dobu lidstva se vytěžilo necelých 200 tis. tun. Zde pak jasně vidíme, že fyzický kov bojuje proti převaze papíru i na tomto poli a riziko ovlivňování ceny je značné. Nicméně toto obchodování s sebou nese velké riziko a může přinést velké problémy, stačilo by, aby se enormně zvýšil zájem o dodání fyzického kovu a celý domeček se může zhroutit. Bohužel v dnešní době, která je plná rizik, může tato situace nastat kdykoliv. I toto obchodování již několikrát zažilo své krušné chvilky.

V následujících tabulkách je uvedeno top 10 zemí s největší roční produkcí zlata na světě v roce 2018 a 2019.

Hlavní producentem žlutého kovu je Čína, která se na světové produkci podílí cca 11 %.

Nejnovější odhady naznačují, že za celou dobu trvání historie lidstva bylo vytěženo cca 197 576 tun zlata (cca 6 352 313 281,67 Oz), z tohoto množství byly cca 2/3 vytěženy od roku 1950 do současnosti. Každým rokem se vytěží cca 3 000 – 3 500 tun. Podzemní zásoby činí cca 54 000 tun, ale nelze je přesně určit. Údaje se mohou neustále měnit, jelikož závisí na množství faktorů, jako jsou např. ceny zlata, náklady na těžbu, důlní průzkumy atd. Těžařské společnosti mohou odhadovat množství dostupného zlata na jednotlivý těžební projekt, který uskutečňují.